Chanakya Niti: किन 10 कारणों से घर पर नहीं टिकता पैसा, आप भी जान लें इसके उपाय
Chanakya Niti: देश ही नहीं दुनिया के महान दार्शनिक विचारकों में शुमार आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में ऐसी बातें लिखी हैं, जो सैकड़ों साल भी प्रासंगिक हैं. हम सब पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा हर किसी के पास नहीं टिकता है. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं तो कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बचत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है. मुसीबत के समय तो वह अभाव और भी खटकता है. यहां हम बता रहे हैं कि चाणक्य नीति के जरिये पैसा नहीं टिकने की वजह और इसके उपाय के बारे में.
नहीं करते सेविंग्स
बहुत से लोग पैसा कमाने और उसे तत्काल खर्च करने में ज्यादा रुचि लेते हैं. इसके चलते उनके पास पैसा जरूरत के समय नहीं होता है.
घर का नकारात्मक माहौल
पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन आपके पास यानी घर पर सुकून नहीं हैं तो यह किस काम का. जहां सुख और समृद्धि कभी टिकती नहीं वहां पैसा भी नहीं टिकता है.
कुछ लोग नहीं करते पैसे का सम्मान
कुछ लोग पैसे का सम्मान नहीं करते हैं. अनाप-शनाप पैसा उड़ा देते हैं, वहीं कुछ लोग शौक को पैसे पर तवज्जो देते हैं. इस चक्कर में वह पैसा गंवा देते हैं.
ईमानदारी की कमी
आचार्य चाणक्य के अनुसार, मेहनत और ईमानदारी के बिना कमाया गया पैसा किसी के पास भी ज्यादा देर टिकता नहीं है.
दूसरों की मदद नहीं करते
ईश्वर ने अगर आपको पैसा दिया है तो बांटने की आदत भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं करने वालों के पास भी पैसा नहीं टिकता है.
कमाई से साथ बचत पर भी जोर
ज्यादार लोगों की आदत होती है कि वो पैसे आते हैं खर्च करना शुरू कर देते हैं. इस दौरान वह यह भूल जाते हैं कि कमाई के साथ बचत भी जरूरी है.
नहीं रखते अपने खर्च का हिसाब
इसे आलस कहें या फिर अरुचि, ज्यादातर लोग अपने खर्च का हिसाब नहीं रखते हैं. इसके चलते उनके पास पैसा टिकता नहीं है.
बिना प्लानिंग खर्च
एक कहावत भी है कि पैसा सबकुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो जरूर है. ऐसे में प्लानिंग करके ही खर्च करना चाहिए. जिससे जरूरत पड़ने पर हम पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकें.