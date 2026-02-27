Chanakya Niti: किन 10 कारणों से घर पर नहीं टिकता पैसा, आप भी जान लें इसके उपाय

Chanakya Niti: देश ही नहीं दुनिया के महान दार्शनिक विचारकों में शुमार आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में ऐसी बातें लिखी हैं, जो सैकड़ों साल भी प्रासंगिक हैं. हम सब पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा हर किसी के पास नहीं टिकता है. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं तो कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बचत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है. मुसीबत के समय तो वह अभाव और भी खटकता है. यहां हम बता रहे हैं कि चाणक्य नीति के जरिये पैसा नहीं टिकने की वजह और इसके उपाय के बारे में.