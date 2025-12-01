December 2025 Horoscope: कर्क वालों की बदलेगी लव लाइफ, इन्हें मिलेगी करियर में तरक्की; कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए दिसंबर का महीना?
December 2025 Horoscope: दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में कई लोग जानना चाहते होंगे कि यह महीना कैसा गुजरने वाला है. अगर आप ज्योतिषी में मानते हैं, तो यहां राशिनुसार जान सकते हैं कि दिसंबर 2025 कैसा बीतने वाला है.
मेष
साल 2026 मेष राशियों के लिए कई मौके लेकर आने वाला है. मेष राशी वालों के करियर में तेजी आज सकती है. इतना ही नहीं, उनके रिश्तों में मजबूती के साथ मिठास भी घुल सकती है.
वृषभ
इस राशि के लोग पुरानी आदतों को छोड़ नई जीवनशैली अपना सकते हैं. जिसकी वजह से करियर में बदलाव हो सकते हैं और रिश्ते गहरे होंगे. इसके अलावा अविवाहित लोगों को परमानेंट पार्टनर मिल सकता है.
मिथुन
मिथुन राशि वालों के लिए भी यह महीना खास हो सकता है और नए अवसरों के रास्ते खोल सकता है. मिथुन राशि वाले ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं, जहां उनके रिश्तों को मजबूत बनाने में कॉम्यूनिकेशन अहम रोल निभाएगा.
कर्क
लंबे समय से इमोशनल उतार-चढ़ाव देख रहे कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में स्थिरता आ सकती है. करियर में पिछली मेहनत का फल मिलेगा और रिश्ते ज्यादा मधुर बनेंगे.
सिंह
सिंह राशि वालों के लिए 2026 का साल पर्सनल ग्रोथ देने में मदद करेगा, जिसकी शुरुआत दिसंबर से ही दिखाई देने लगेगी. साथ ही आर्थिक मजबूती आएगी, लेकिन इसके लिए सोच-समझकर कदम उठाने होंगे.
कन्या
कन्या राशि वालों को भी करियर में ग्रोथ मिल सकती है. वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी भरोसेमंद शख्स की एंट्री हो सकती है.
तुला
तुला राशि वाले जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे. इन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुशियां मिल सकती हैं. साथ ही अगर किसी के साथ पुरानी गलतफहमियां हैं, तो वह दूर हो सकती हैं.
वृश्चिक
वृश्चिक राशि वाले गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ेंगे. वहीं, इस राशि के लोगों के रिश्ते मजबूद और फायदा पहुंचाने वाले बन सकते हैं.
धनु
इस राशि के लोगों के लिए यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का समय है. साथ ही करियर में ग्रोथ मिल सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से मजबूती आएगी. हालांकि, सेहत पर ध्यान देने का समय भी है.
मकर
साल 2026 में मकर राशि वालों की मेहनत रंग ला सकती है. जिसकी वजह से करियर में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. वहीं, कई लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या प्रमोट हो सकते हैं.
कुंभ
कुंभ राशि वालों के लिए पर्सनल लेवल पर अच्छा साल आने वाला है, जिसकी शुरुआत दिसंबर से हो सकती है. कुंभ राशि वालों के रिश्ते ज्यादा भरोसेमंद भी बन सकते हैं.
मीन
मीन राशि वालों के लिए भी 2026 अच्छा साल हो सकता है. क्योंकि, उन्हें भावनात्मक रूप से संतुष्टि रहेगी, जिससे वह करियर और रिश्तों पर फोकस कर पाएंगे. साथ ही बुद्धिमानी और समझदारी के साथ फैसले ले पाएंगे.