मर्दों के हो जाएंगे वारे-न्यारे, यह चीज कर देगी सेक्स पावर दोगुनी!

Coconut for Sex Power: सेक्स पावर बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाईयां खाते हैं. लेकिन, एक रिपोर्ट में सामने आया है कि नारियल खाने से भी सेक्स पावर बढ़ सकती है और कई यौन संबंधी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं. 

By: Team InKhabar | Published: October 23, 2025 10:32:07 PM IST

1/8

नारियल है सुपरफूड

नारियल में कई तरह के पौष्टिक गुण होते हैं, यही वजह है कि इसे सुपरफूड कहा जाता है. यह शरीर को तंदुरुस्त तो रखता ही है, साथ ही सेक्सुअल लाइफ को भी शानदार और जानदार बना सकता है.

2/8

सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कर सकता है दूर!

सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट(CDRI) ने एक रिसर्च में पाया है कि नारियल सेक्स पावर बढ़ाने में मदद कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, सेक्स की समस्याओं को दूर करने वाली ज्यादातर दवाओं में पेड़ों में मिलने वाले गुणों का मिक्सचर रहता है. वहीं, नारियल का पेड़ भी कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है.

3/8

नारियल में हैं कई गुण मौजूद

CDRI के पब्लिश जर्नल में नारियल और सेक्स पावर के कनेक्शन पर बताते हुए लिखा गया है कि आयुर्वेद और पेड़-पौधों में मिलने वाले गुणों से इंसान के शरीर को कई फायदे मिलते हैं.

4/8

बढ़ सकती है सेक्स पावर

नारियल खाने से कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं, साथ ही सेक्स ड्राइव भी बढ़ती है. इतना ही नहीं, नारियल को डाइट में शामिल करने से सेक्स पावर, स्टेमिना, स्ट्रेस, दर्द और महिलाओं में पीरियड्स में होने वाली कई समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.

5/8

नहीं है कोई साइड इफेक्ट

रिपोर्टमें यह भी माना गया है कि सेक्स ड्राइव बढ़ाने वाली दवाइयों से कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. लेकिन, नारियल और अन्य आयुर्वेदिक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

6/8

नारियल का दूध

सेक्स ड्राइव और स्टेमिना की समस्या को दूर करने में नारियल खाने के साथ-साथ इसका दूध भी मदद कर सकता है. नारियल का दूध रात के समय पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

7/8

नारियल पानी भी फायदेमंद

नारियल का पानी भी सेक्सुअल लाइफ की कई समस्याओं को दूर कर सकता है. यह शरीर से डिहाइड्रेशन दूर करने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में भी मदद करता है, जिससे इरेक्शन बेहतर होता है.

8/8

Disclaimer

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

