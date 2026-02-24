Box Office Collection: ‘तू या मैं’ की हालत हुई खराब, इस शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ’रोमियो’ ने मारी बाजी; जानें बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट यहां…

  • Home>
Box Office Collection: सोमवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के लिए कमाल का रहा है. फिल्म दो दीवाने शहर में, अस्सी, ओ रोमियो और तू या मैं के लिए यह दिन मिला-जुला साबित हुआ. रोमांस बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. सोशल ड्रामा और थ्रिलर फिल्मों का टिके रहने के लिए खूब संधर्ष हो रहा है. वहीं नंबर्स से पता चलता है कि थिएटर्स में यह हफ्ता बहुत कड़ा मुकाबला रहने वाला है.  


By: Preeti Rajput | Published: February 24, 2026 11:41:11 AM IST

बॉक्स ऑफिस नंबर

सोमवार के बॉक्स ऑफिस नंबर आ गए हैं.  दो दीवाने शहर में, अस्सी, ओ रोमियो और तू या मैं का बॉक्स ऑफिस पर कैसे पर्दशन रहा है? आइए जानते हैं सोमवार दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा?

दो दीवाने शहर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म दो दीवाने शहर का डायरेक्शन रवि उदयवार ने किया है. इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को मामूली कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस रोमांटिक ड्रामा ने चार दिनों में भारत में करीब 4.95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, दुनिया भर में Rs 5.75 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने शुक्रवार को 1.25 करोड़ से ओपनिंग की है. शनिवार को 1.5 करोड़ तक पहुंची और रविवार को इसका कलेक्शन 1.45 करोड़ था. सोमवार को शुरुआती आंकड़ों में अब तक सिर्फ Rs 0.23 करोड़ का कलेक्शन किया है. सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारिंग इस फिल्म की कहानी काफी रोमांटिक है.

दो दीवाने शहर में

रवि उदयवार के डायरेक्शन में बनी, दो दीवाने शहर में दो बहुत अलग-अलग लोगों की कहानी है जो धीरे-धीरे एक हलचल भरे शहर में प्यार में पड़ जाते हैं. एक को बोलने में दिक्कत होती है जबकि दूसरी अपने बड़े सपनों से दुनिया बदलने का सपना देखती है.

अस्सी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा अस्सी वीकेंड की रफ़्तार सोमवार को नहीं बनाए रख पाई. इस फिल्म का कलेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर 1 करोड़ से ओपनिंग की थी. शनिवार और रविवार दोनों दिन 1.6 करोड़ तक पहुंचने के बाद, सोमवार को इसकी कमाई गिर गई. सोमवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 64 लाख का कलेक्शन किया. Sacnilk के अनुसार, इंडिया नेट कमाई 4.95 करोड़ है, जबकि वर्ल्डवाइड टोटल 5.85 करोड़ है.

'अस्सी' के बारे में जानें

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं. 'मुल्क' और 'थप्पड़' के बाद यह एक्ट्रेस और फिल्ममेकर की तीसरी साथ में काम करने वाली फिल्म है. फिल्म में रेवती, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह और कनी कुसरुति भी अहम रोल में हैं. कनी कुसरुति फिल्म में सेक्शुअल असॉल्ट विक्टिम का रोल निभा रही हैं. यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी.

ओ’ रोमियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शाहिद कपूर की ओ’ रोमियो की कमाई दूसरे हफ़्ते में लगातार कम हो रही है. 11वें दिन, इस रोमांटिक रिवेंज ड्रामा ने 1.65 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 57.45 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 90.85 करोड़ रुपये हो गई. मवार को ऑक्यूपेंसी घटकर 8.49% रह गई.

'ओ'रोमियो' के बारे में जानें

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. वह गैंगस्टर उस्तारा का रोल निभा रहे हैं, और वह अफशा कुरैशी का किरदार निभा रही हैं. लीड जोड़ी के अलावा, फिल्म में अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और विक्रांत मैसी भी हैं. यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी.

तू या मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्रिएचर थ्रिलर तू या मैं ने 7वें दिन 0.40 करोड़ कमाए, और पहले हफ़्ते में इंडिया में Rs 4.45 करोड़ की नेट कमाई की. इंडिया में अब कुल कमाई 5.52 करोड़ हो गई है, और दुनिया भर में Rs 6.48 करोड़ कमाए हैं.

