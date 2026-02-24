Box Office Collection: ‘तू या मैं’ की हालत हुई खराब, इस शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ’रोमियो’ ने मारी बाजी; जानें बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट यहां…

दो दीवाने शहर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म दो दीवाने शहर का डायरेक्शन रवि उदयवार ने किया है. इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को मामूली कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस रोमांटिक ड्रामा ने चार दिनों में भारत में करीब 4.95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, दुनिया भर में Rs 5.75 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने शुक्रवार को 1.25 करोड़ से ओपनिंग की है. शनिवार को 1.5 करोड़ तक पहुंची और रविवार को इसका कलेक्शन 1.45 करोड़ था. सोमवार को शुरुआती आंकड़ों में अब तक सिर्फ Rs 0.23 करोड़ का कलेक्शन किया है. सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारिंग इस फिल्म की कहानी काफी रोमांटिक है.