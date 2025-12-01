  • Home>
  Box Office Collection: कृति-धनुष की 'तेरे इश्क में' की कमाई 50 करोड़ पार, 'गुस्ताख इश्क' का निकला दम

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम

‘Tere Ishk Mein’ and ‘Gustakh ishq’ Weekend box office collection: धनुष (Dhanush) और कृति सैनन (Kriti Sanon) स्टारर फिल्म ‘तेरे इश्क में’ने वीकेंड पर बॉक्सऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन किया है. इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में धनुष और कृति की एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आई है और यही वजह है कि फिल्म ने पहले वीकेंड बॉक्सऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत करने में कामयाब पाई है. फिल्म ने रिलीज होने के बाद तीन दिनों में कितनी कमाई की है और इसके साथ ही रिलीज हुई फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ का क्या हाल रहा है.चलिए आपको बताते हैं. 


By: Kavita Rajput | Published: December 1, 2025 8:41:38 AM IST

Box Office Collection: कृति-धनुष की 'तेरे इश्क में' की कमाई 50 करोड़ पार, 'गुस्ताख इश्क' का निकला दम
1/5

50 करोड़ का आंकड़ा पार

फिल्म ने रविवार को जबरदस्त कमाई करते हुए वीकेंड पर कुल 51.75 करोड़ की कमाई कर डाली है. फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 18.75 करोड़ की कमाई कर डाली है.

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम - Photo Gallery
2/5

दूसरे दिन की थी इतनी कमाई

इससे पहले शनिवार को फिल्म ने 17 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म की कमाई की रफ़्तार देखकर ही समझ आ गया था कि ये रविवार को अच्छी कमाई करेगी और यही हुआ.

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम - Photo Gallery
3/5

पहले दिन की इतनी कमाई

फिल्म ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, 'तेरे इश्क में'ने पहले दिन तकरीबन 16.50 करोड़ की कमाई की थी. इतने अच्छे ओपनिंग डे नंबर्स की वजह से फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई थी. पहले नंबर पर फिल्म सैयारा है जिसने 21.5 करोड़ की कमाई की थी.

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम - Photo Gallery
4/5

'तेरे इश्क में' की कहानी

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में'एक गुस्सैल और वायलेंट लड़के की कहानी है जिसका रोल धनुष ने प्ले किया है. ये लड़का मुक्ति नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल कृति सैनन ने प्ले किया है. दोनों का प्यार कॉलेज में परवान चढ़ता है लड़की आगे जाकर अपना मन बदल लेती है और किसी और से शादी कर लेती है जिससे ये लव स्टोरी प्यार में धोखे और बदले की कहानी बन जाती है.

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम - Photo Gallery
5/5

'गुस्ताख इश्क' का हाल बेहाल

'तेरे इश्क में' के साथ बॉक्स ऑफिस पर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर गुस्ताख इश्क भी रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्सऑफिस पर कमाई के मामले में फ्लॉप साबित हुई है. तीन दिन में फिल्म का कलेक्शन केवल 1.16 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा है. तीसरे दिन फिल्म केवल 20 लाख ही कमा पाई है.

Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम - Photo Gallery

