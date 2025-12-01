Box Office Collection: कृति-धनुष की ‘तेरे इश्क में’ की कमाई 50 करोड़ पार, ‘गुस्ताख इश्क’ का निकला दम

‘Tere Ishk Mein’ and ‘Gustakh ishq’ Weekend box office collection: धनुष (Dhanush) और कृति सैनन (Kriti Sanon) स्टारर फिल्म ‘तेरे इश्क में’ने वीकेंड पर बॉक्सऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन किया है. इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में धनुष और कृति की एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आई है और यही वजह है कि फिल्म ने पहले वीकेंड बॉक्सऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत करने में कामयाब पाई है. फिल्म ने रिलीज होने के बाद तीन दिनों में कितनी कमाई की है और इसके साथ ही रिलीज हुई फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ का क्या हाल रहा है.चलिए आपको बताते हैं.