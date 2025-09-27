जानिए कैसे रोजाना भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर को मिलते हैं ये चमत्कारिक लाभ

अखरोट एक ऐसा सुपरफूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.लेकिन क्या आप जानते है कि अखरोट को रात भर पानी में भिगोंकर खाने से इसके पोषक तत्व और भी प्रभावी हो जाते हैं? आइए जानें 10 लाग जिससे आप अपने स्वास्थ्य को और भी ज्यादा फुर्तीला बनाएगा.





