जानिए कैसे रोजाना भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर को मिलते हैं ये चमत्कारिक लाभ

अखरोट एक ऐसा सुपरफूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.लेकिन क्या आप जानते है कि अखरोट को रात भर पानी में भिगोंकर खाने से इसके पोषक तत्व और भी प्रभावी हो जाते हैं? आइए जानें 10 लाग जिससे आप अपने स्वास्थ्य को और भी ज्यादा फुर्तीला बनाएगा.


By: Komal Singh | Last Updated: September 27, 2025 11:18:09 AM IST

1/9

पाचन में मदद

पानी में भिगोए हुए अखरोट का पाचन आसान होता है. इसमे पेट की गैस और कब्ज की समस्या कम होती है.

2/9

दिल की सेहत सुधारें

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, पानी में भिगोकर खाने से ये फैटी एसिड्स शरीर में अच्छे से अवशोषित होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

3/9

मस्तिष्क की ताकत बढ़ाएं

अखरोट हमारे दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है. अगर आप इसे भिगोकर खाऐंगे तो आपके शरीर में, याददाश्त तेज होती है और मानसिक थकान कम होती है.

4/9

वजन नियंत्रित करने में मदद

भिगोए हुए अखरोट खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है. ये भूख कम करते है और बाहर का सामान खाने की इच्छा को कम करते है.

5/9

हड्डियों को मजबूत बनाएं

अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की भरपूर मात्रा में होती है. इसे पानी में भिगोकर खाने से हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की समस्या कम करता है.

6/9

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

भिगोए हुए अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. ये त्वचा को निखारते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.

7/9

शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालें

अखरोट का नियमित सेवन शरीर से हानिकारक टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है. पानी में भिगोने से ये और भी प्रभावी हो जाता है.

8/9

इम्यूनिटी बढ़ाएं

अखरोट में जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं। भिगोकर खाने से ये पोषक तत्व शरीर में बेहतर होते है. इसके सेवन से शरीर की बिमारीयों से लड़ने में मदद मिलती है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

