आप जानते हैं बॉलीवुड से सबसे खतरनाक विलेन की पत्नियां कौन थीं? एक ने तो कोटा की महारानी से रचाई थी शादी

Bollywood Villains Wives: बॉलीवुड के दिग्गज विलेन, जिनकी ऑन-स्क्रीन खौ़फनाक छवि ने उन्हें अमर बना दिया, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प रही है. आइए जानते हैं ऐसे विलेन के बारे में जिनकी पत्नियों के बारे में कम ही लोगों को मालूम हैं.

By: Shraddha Pandey Last Updated: September 22, 2025 11:20:28 PM IST
Shakti Kapoor wife - Photo Gallery
1/6

शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे

बॉलीवुड के क्राइम मास्टर गोगो के नाम से मशहूर शक्ति कपूर ने 1982 में शिवांगी कोल्हापुरे से शादी की. शुरुआत में दोनों परिवार इस शादी के खिलाफ थे, बाद में राजी हो गए. दो बच्चे हैं, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर.

Amrish Puri wife - Photo Gallery
2/6

अमरीश पुरी और उर्मिला दिवेकर

अमरीश पुरी ने कई फिल्मों में अपनी विलेनगिरी से फैंस को प्रभावित किया. 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की. दोनों के बच्चे राजीव पुरी और नम्रता पुरी हैं. पोता वरदान पुरी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.

Kulbhushan Kharbanda wife - Photo Gallery
3/6

कुलभूषण खरबंदा और महेश्वरी देवी

कुलभूषण भी अपनी विलेन वाली इमेज के लिए जाने जाते हैं. 1965 में राजस्थान के महाराजा राम सिंह की बेटी महेश्वरी देवी से शादी की. महेश्वरी की ये दूसरी शादी थी, पहले कोटा के महाराजा से शादी हुई थी. अपने निजी जीवन में सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं.

Danny Denzongpa wife - Photo Gallery
4/6

डैनी डेन्जोंगपा और गावा डेन्जोंगपा

डैनी हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन हैं. 1990 में उन्होंने Gawa Denzongpa से शादी की. दोनों को एक बेटा है. अपनी दमदार पहचान बनाने के बाद अब वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं.

Amjad Khan family - Photo Gallery
5/6

अमजद खान और शहला खान

अमजद शोले के गब्बर सिंह के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने पड़ोस में रहने वाली शहला खान से शादी की. दोनों के तीन बच्चे भी हैं. शहला ने बताया कि अमजद ने उन्हें 14 साल की उम्र में प्रपोज किया था.

Prakash Raj wife - Photo Gallery
6/6

प्रकाश राज और पोनी वर्मा

सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड में विलेन का रोल करके अपना एक अलग दबदबा बनाया. पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से दूसरी शादी की. दोनों को एक बेटा भी है. पोनी वर्मा का गोविंदा से पारिवारिक रिश्ता है. वो रिश्ते में उनकी भंजी लगती हैं.

