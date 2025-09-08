“Salman Khan गुंडा है…”, बॉलीवुड के डायरेक्टर का फूटा भाईजान पर गुस्सा, लगाया बड़ा आरोप

Abhinav Kashyap Smashes on Salman khan! : फिल्म दबंग के 15 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सलमान एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं रखते और सिर्फ स्टार पावर का आनंद लेते हैं। अभिनव ने खान परिवार को बदले की भावना रखने वाला बताया और कहा कि वे बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने अपने भाई अनुराग कश्यप का भी जिक्र किया, जिन्हें तेरे नाम के दौरान क्रेडिट नहीं मिला था। उधर, सलमान खान ने इन आरोपों पर हमेशा चुप्पी साधी है।