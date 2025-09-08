“Salman Khan गुंडा है…”, बॉलीवुड के डायरेक्टर का फूटा भाईजान पर गुस्सा, लगाया बड़ा आरोप

Abhinav Kashyap Smashes on Salman khan! : फिल्म दबंग के 15 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सलमान एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं रखते और सिर्फ स्टार पावर का आनंद लेते हैं। अभिनव ने खान परिवार को बदले की भावना रखने वाला बताया और कहा कि वे बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने अपने भाई अनुराग कश्यप का भी जिक्र किया, जिन्हें तेरे नाम के दौरान क्रेडिट नहीं मिला था। उधर, सलमान खान ने इन आरोपों पर हमेशा चुप्पी साधी है।
“Salman Khan गुंडा है…”, बॉलीवुड के डायरेक्टर का फूटा भाईजान पर गुस्सा, लगाया बड़ा आरोप
क्या अभिनव कश्यप है सलमान खान के खिलाफ?
फिल्म दबंग के 15 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने फिर सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दबंग 2 से इंकार करने के बाद उनके खिलाफ साजिश रची गई।
2/7
सलमान खान पर कि टिप्पणी
अभिनव ने कहा, “सलमान एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं रखते, बस स्टार पावर का आनंद लेते हैं। वे केवल काम पर आकर एहसान करते हैं। वह एक गुंडा है और पिछले 25 सालों से एक्टिंग को सावधानी से नहीं ले रहे।”
परिवार और सिस्टम पर आरोप
कश्यप ने कहा, “सलमान खान और उनका परिवार पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। वे लोग बदले की भावना रखते हैं। अगर आप उनकी बात न मानें तो वे आपके करियर पर हमला करते हैं।”
4/7
अनुराग कश्यप का तजुर्बा
अभिनव ने अपने भाई अनुराग कश्यप का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अनुराग ने तेरे नाम लिखी थी, लेकिन प्रोड्यूसर बोनी कपूर से विवाद के बाद उन्हें क्रेडिट तक नहीं मिला और प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा।
दोनों भाइयों की कहानी
अभिनव ने कहा कि अनुराग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सलमान के साथ काम करना मुश्किल होगा। लेकिन वह नहीं मानें। बाद में उन्हें भी वही समस्याएं झेलनी पड़ीं, जो अनुराग को तेरे नाम के समय झेलनी पड़ी थीं।
6/7
सलमान की चुप्पी
सालों से आरोपों के बावजूद सलमान खान ने कभी जवाब नहीं दिया। दबंग फ्रेंचाइज़ उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी रही, जबकि अभिनव और खान परिवार के बीच का विवाद आज भी चर्चा में है।
7/7
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।