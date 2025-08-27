Virat Kohli के एक लाइक से Avneet Kaur बनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये थी इंस्टाग्राम की गलती या था किस्मत का खेल ?
Virat Kohli Likes Avneet Kaur post: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक दिलचस्प घटना हुई, जब क्रिकेट स्टार विराट कोहली का नाम एक्ट्रेस अवनीत कौर से जुड़ गया। एक छोटे से इंस्टाग्राम “लाइक” ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं और लोगों के बीच चर्चाएँ शुरू हो गईं। कोहली ने बाद में सफाई भी दी, लेकिन इस बीच अवनीत को लेकर फैन्स की उत्सुकता और बढ़ गई
विराट कोहली का "लाइक" विवाद
सोशल मीडिया पर हलचल तब मची जब क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने गलती से एक्ट्रेस अवनीत कौर की इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक कर दी। यह छोटा-सा "लाइक" मीम्स और चर्चाओं का विषय बन गया। फैन्स ने तरह-तरह के कयास लगाए और सोशल मीडिया पर खूब हंसी-मजाक हुआ।
अवनीत कौर की पहली प्रतिक्रिया
फिल्म लव इन वियतनाम के ट्रेलर लॉन्च पर अवनीत कौर से इस बारे में पूछा गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा – “मिलता रहे प्यार... और क्या ही कह सकती हूं।” कौर की यह प्यारी और सरल प्रतिक्रिया फैन्स को खूब पसंद आई और सोशल मीडिया पर छा गई।
विराट कोहली ने दी सफाई
विवाद बढ़ते देख कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई दी। उन्होंने लिखा – “यह एक तकनीकी गड़बड़ी थी। फीड क्लियर करते समय गलती से इंटरैक्शन रजिस्टर हो गया। किसी भी तरह का इरादा नहीं था। कृपया अटकलें न लगाएँ।” उनकी ईमानदारी ने फैन्स को शांत किया।
अवनीत कौर को मिला बड़ा फायदा
इस छोटे से “लाइक” ने अवनीत कौर की किस्मत बदल दी। उन्होंने एक हफ्ते में 1 मिलियन से ज्यादा नए फॉलोअर्स पा लिए। इसके साथ ही 12 नए ब्रांड डील्स साइन किए और उनकी ब्रांड वैल्यू लगभग 30% बढ़ गई। यह उनके करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया।
फिल्म "लव इन वियतनाम"
अवनीत कौर इन दिनों अपनी इंटरनेशनल फिल्म लव इन वियतनाम को प्रमोट कर रही हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक खूबसूरती को दिखाया गया है। फिल्म में अवनीत कौर के साथ शंतनु माहेश्वरी और वियतनामी स्टार खा नगन नजर आएंगे।
कहानी की प्रेरणा
IMDb के अनुसार, लव इन वियतनाम मशहूर तुर्की उपन्यास मडोना इन ए फर कोट से प्रेरित है। यह कहानी पंजाब और वियतनाम के बीच पनपने वाले एक जुनूनी प्यार को दर्शाती है। दर्शक इस अनोखी और दिल छू लेने वाली प्रेमकहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
Disclaimer
इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं पर आधारित है। विराट कोहली और अवनीत कौर से जुड़ी घटनाओं का उद्देश्य केवल सूचनात्मक है। हम किसी भी अफवाह, अटकल या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते। पाठकों से अनुरोध है कि इसे मनोरंजन और जानकारी के तौर पर ही देखें।