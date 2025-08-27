Virat Kohli के एक लाइक से Avneet Kaur बनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये थी इंस्टाग्राम की गलती या था किस्मत का खेल ?

Virat Kohli Likes Avneet Kaur post: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक दिलचस्प घटना हुई, जब क्रिकेट स्टार विराट कोहली का नाम एक्ट्रेस अवनीत कौर से जुड़ गया। एक छोटे से इंस्टाग्राम “लाइक” ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं और लोगों के बीच चर्चाएँ शुरू हो गईं। कोहली ने बाद में सफाई भी दी, लेकिन इस बीच अवनीत को लेकर फैन्स की उत्सुकता और बढ़ गई