एक्ट्रेसेस ने शर्म-हया छोड़ कराया Nude Photoshoot, कपड़े उतारते हुए नहीं सोचा एक बार! Deepika Padukone और Alia Bhatt हैं शामिल
Bollywood Actress Who Did Nude Photoshoot: आज के दौर में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का कैमरे के सामने कपड़े उतारना बेहद आम हो गया हैं. ऐसे में यहां हम आपको बॉलीवुड की उन पॉपुलर एक्ट्रेसेस, के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने अपने पूरे कपड़े उतरने में एक बार भी नहीं सोचा और शर्म लिहाज छोड़ बेशर्मी की सारी हंदे पार करी. न्यूड फोटोशूट (Nude Photoshoot) करवाने की लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम भी शुमार हैं
इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने करवाया न्यूड फोटोशूट
बॉलीवुड की कई ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं, जो कैमरे के सामने अपने पूरे कपड़े उतार चुकी हैं, जिसके बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी. इन एक्ट्रेसेस का न्यूड फोटोशूट करवाना इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल (Scandal) और कॉन्ट्रोवर्सी (Controversy) बन गया था. बॉलीवुड की इन पॉपुलर एक्ट्रेस ने शर्म लिहाज छोड़ बेशर्मी की सारी हंदे पार कर दी थी. न्यूड फोटोशूट (Nude Photoshoot) करवाने की लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम भी शुमार हैं, जी हां बॉलीवुड की ये टॉप एक्ट्रेसेस भी बिना कपड़ों के अपना फोटोशूट करवा चुकी हैं.
पूनम पांडे ने उतारे कैमरे के सामने कपड़ें
न्यूड फोटोशूट करवाने की लिस्ट में सबसे पहला नाम पूनम पांडे का आता है, जो इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस में से एक है. एक्ट्रेस ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड फोटो फैंस के साथ शेयर की है, जिसके बाद काफी बड़ा स्कैंडल (Scandal) भी बना हैं, लेकिन लोगों की बातों को कोई असर पूनम पांडे (Poonam Pandey) पर नहीं होता है.
सनी लियोनी ने करवाया है न्यूड फोटोशूट
बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और सेक्सी एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अपना न्यूड फोटोशूट करवा चुकी हैं. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड फिल्मों वन नाइट स्टैंड (One Night Stand) और रागिनी एमएमएस 2 (Ragini Mms 2) में भी अपने कपड़े उतारे थे और ऐसा करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा था.
दिशा पाटनी ने करवाया बिना कपड़ों के फोटोशूट
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी अपने बोल्ड अंदाज की वजह से इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं और उन्होंने भी अपना न्यूड फोटोशूट करवाया है. एक्ट्रेस को बिना कपड़ों में देख सभी के होश उड़ गए थे और सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई थी और दिशा पाटनी (Disha Patani) का ये न्यूड फोटोशूट बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (Controversy) बन गया था.
दीपिका पादुकोण ने करवाया है न्यूड फोटोशूट, ऐसे छुपाए प्राइवेट पार्ट
न्यूड फोटोशूट करवाने की लिस्ट में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी आता हैं, उन्होंने भी कपड़ों के बिना अपना एक फोटोशूट करवाया था, जिसमें वो एक्ट्रेस अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए,सोफे पर बैठी नजर आ रही थी. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का न्यूड फोटोशूट मीडिया में काफी चर्चा में रहा था.
आलिया भट्ट ने कैमरे के सामने उतार दिए थे अपने पूरे कपड़े
कपूर खानदान की बहू और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कैमरे के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और शर्म हया छोड़ बेशर्मी की हदें पार की थी. आलिया भट्ट के न्यूड फोटोशूट ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था. एक्ट्रेस के बिना कपड़ों की तस्वीरें आज भी पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
ईशा गुप्ता ने करवाया है न्यूड फोटोशूट
बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी अपना न्यूड फोटोशूट करवाया है, जो काफी बड़े स्कैंडल (Scandal) में बदल गया था और एक्ट्रेस काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी. ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है, जब एक्ट्रेस ने बिना कपड़ों के अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
उर्फी जावेद हुई थी कैमरे के सामने टॉपलेस
टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद का नाम भी इस लिस्ट में आता हैं, उन्होंने भी टॉपलेस होकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डाली थी. इस सेमी न्यूड फोटोशूट की वजह से एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था. लेकिन एक्ट्रेस के लिए ये नया नहीं हैं, उन्हें हमेशा ही अपने अतरंगी फैशन सेंस की वजह से काफी ट्रोल किया जाता है.
लीजा हेडन ने सारे कपड़े उतार कर करवाया फोटोशूट
बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस लीजा हेडन ने भी कैमरे के सामने अपने कपड़ें उतारे हैं और फोटोशूट करवाया हैं. एक्ट्रेस के न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कााफी वायरल हुई थी और लोगों को उनका हंद से ज्यादा बोल्ड अंदाज काफी पसंद आया था.
कियारा आडवाणी ने करवाया था न्यूड फोटोशूट
बॉलीवुड की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारे हैं, जिसकी बाद वो काफी चर्चा में आ गई थी. कियारा आडवाणी ने यह न्यूड फोटोशूट डब्बू रतनानी के लिए करवाया था. बिना कपड़ों के कैमरे के सामने खड़ी कियारा आडवाणी ने अपने प्राइवेट पार्ट पत्ते से छुपाए थे.