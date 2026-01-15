न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें
स्किनकेयर
लंबे इवेंट्स और देर रात के बाद भी सोनाक्षी सोने से पहले अपना मेकअप हटाकर ही सोती हैं. उनका मानना है कि हेल्दी, चमकदार स्किन की शुरुआत साफ चेहरे से होती है, चाहे आप कितनी भी थकी हुई क्यों न हों. मेकअप रिमूव जरुर कर लें.
मेकअप हटाना
पानी-बेस्ड रिमूवर के साथ मुलायम, कम्पोस्टेबल मेकअप वाइप्स का इस्तेमाल करती हैं. यह कॉम्बिनेशन स्किन को बिना खींचे धीरे-धीरे मेकअप हटाता है, जिससे प्रभावी सफाई होती है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.
डबल क्लींजिंग
अपना मेकअप हटाने के बाद, सोनाक्षी अपना चेहरा फिर से साफ करती हैं कि कोई भी गंदगी बाकी न रहे. यह दूसरी बार की सफाई स्किन को ताजा करती है और उसे पौष्टिक प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से सोखने के लिए तैयार करती है.
होंठों की देखभाल
सूखे होंठों पर तुरंत पौष्टिक लिप बाम लगाया जाता है. उनका मानना है कि स्किनकेयर सिर्फ चेहरे के बारे में नहीं है; यह हर छोटी-छोटी चीज का ख्याल रखने के बारे में है, खासकर उन जगहों का जो सूखने की संभावना वाली होती हैं.
फेशियल ऑयल्स
सोनाक्षी एक मिनिमल ऑयल ब्लेंड पर भरोसा करती हैं जो सूखी, थकी हुई स्किन को गहराई से हाइड्रेट और आराम देता है. ये तेल स्किन को गहराई से पोषण देते हैं, इसके नेचुरल बैरियर को मजबूत करते हैं, और सुबह तक एक हेल्दी, चमकदार चमक वापस लाने में मदद करते हैं.
फेशियल मसाज
वह अपनी उंगलियों से गोल-गोल घुमाते हुए धीरे-धीरे तेल को अपनी स्किन में मसाज करती हैं. यह स्टेप एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, चेहरे की मांसपेशियों को आराम देता है, और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे स्किनकेयर रूटीन आरामदायक और प्रभावी दोनों बनता है.
स्किनकेयर
उनका रूटीन यह साबित करता है कि चमकदार स्किन के लिए आपको अनगिनत प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. लगातार, हल्के फ़ॉर्मूले, और अपनी स्किन टाइप को समझना मुश्किल ट्रेंड्स को फॉलो करने से ज़्यादा मायने रखता है.
हेल्दी चमक
अपने रूटीन को मिनिमल और पौष्टिक रखकर, सोनाक्षी हाइड्रेटेड, शांत स्किन के साथ जागती हैं. उनका तरीका एक मुख्य सच्चाई को उजागर करता है – रोज़ाना अपनाई गई सरल आदतें लंबे समय तक चलने वाले परिणाम देती हैं.