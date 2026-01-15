  • Home>
  • Gallery»
  • न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें

 
Sonakshi Sinha’s Skincare Ritual: बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा हेल्दी स्किन के लिए मेकअप हटाने और नरिशिंग फेशियल ऑयल पर भरोसा करती है. वह सेल्फ-केयर और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर मिनिमलिस्ट स्किनकेयर रूटीन फॉलो करती हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 15, 2026 11:52:02 AM IST

Follow us on
Google News
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
1/8

स्किनकेयर

लंबे इवेंट्स और देर रात के बाद भी सोनाक्षी सोने से पहले अपना मेकअप हटाकर ही सोती हैं. उनका मानना ​​है कि हेल्दी, चमकदार स्किन की शुरुआत साफ चेहरे से होती है, चाहे आप कितनी भी थकी हुई क्यों न हों. मेकअप रिमूव जरुर कर लें.

You Might Be Interested In
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
2/8

मेकअप हटाना

पानी-बेस्ड रिमूवर के साथ मुलायम, कम्पोस्टेबल मेकअप वाइप्स का इस्तेमाल करती हैं. यह कॉम्बिनेशन स्किन को बिना खींचे धीरे-धीरे मेकअप हटाता है, जिससे प्रभावी सफाई होती है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
3/8

डबल क्लींजिंग

अपना मेकअप हटाने के बाद, सोनाक्षी अपना चेहरा फिर से साफ करती हैं कि कोई भी गंदगी बाकी न रहे. यह दूसरी बार की सफाई स्किन को ताजा करती है और उसे पौष्टिक प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से सोखने के लिए तैयार करती है.

You Might Be Interested In
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
4/8

होंठों की देखभाल

सूखे होंठों पर तुरंत पौष्टिक लिप बाम लगाया जाता है. उनका मानना ​​है कि स्किनकेयर सिर्फ चेहरे के बारे में नहीं है; यह हर छोटी-छोटी चीज का ख्याल रखने के बारे में है, खासकर उन जगहों का जो सूखने की संभावना वाली होती हैं.

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
5/8

फेशियल ऑयल्स

सोनाक्षी एक मिनिमल ऑयल ब्लेंड पर भरोसा करती हैं जो सूखी, थकी हुई स्किन को गहराई से हाइड्रेट और आराम देता है. ये तेल स्किन को गहराई से पोषण देते हैं, इसके नेचुरल बैरियर को मजबूत करते हैं, और सुबह तक एक हेल्दी, चमकदार चमक वापस लाने में मदद करते हैं.

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
6/8

फेशियल मसाज

वह अपनी उंगलियों से गोल-गोल घुमाते हुए धीरे-धीरे तेल को अपनी स्किन में मसाज करती हैं. यह स्टेप एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, चेहरे की मांसपेशियों को आराम देता है, और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे स्किनकेयर रूटीन आरामदायक और प्रभावी दोनों बनता है.

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
7/8

स्किनकेयर

उनका रूटीन यह साबित करता है कि चमकदार स्किन के लिए आपको अनगिनत प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. लगातार, हल्के फ़ॉर्मूले, और अपनी स्किन टाइप को समझना मुश्किल ट्रेंड्स को फॉलो करने से ज़्यादा मायने रखता है.

You Might Be Interested In
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
8/8

हेल्दी चमक

अपने रूटीन को मिनिमल और पौष्टिक रखकर, सोनाक्षी हाइड्रेटेड, शांत स्किन के साथ जागती हैं. उनका तरीका एक मुख्य सच्चाई को उजागर करता है – रोज़ाना अपनाई गई सरल आदतें लंबे समय तक चलने वाले परिणाम देती हैं.

Tags:
simple skincare routineskincareskincare tipssonakshi sinha
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery
न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें - Photo Gallery