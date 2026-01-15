न मंहगा मेकअप, न ट्रीटमेंट…ये है Sonakshi Sinha की चमकती स्किन का राज; यहां जानें

Sonakshi Sinha’s Skincare Ritual: बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा हेल्दी स्किन के लिए मेकअप हटाने और नरिशिंग फेशियल ऑयल पर भरोसा करती है. वह सेल्फ-केयर और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर मिनिमलिस्ट स्किनकेयर रूटीन फॉलो करती हैं.