Bihar chunav: पहले चरण की 121 सीटों पर किस पार्टी का कितना कब्ज़ा! देखें पूरी सियासी गैलरी
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. कुल 121 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में हर दल की साख दांव पर लगी है. पिछली बार इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. इस बार दोनों गठबंधन अपनी पुरानी सीटें बचाने और नए इलाकों में पकड़ मज़बूत करने की तैयारी में हैं. आइए, तस्वीरों के ज़रिए देखते हैं किस पार्टी के पास कौन-कौन सी सीटें हैं?
भाजपा की सीटें (32)
सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, औराई, बरूराज, पारू, बरौली, गोपालगंज, दरौंदा, तरैया, गोरिटाकोठी, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर (एससी), मोहिउद्दीननगर, रोसड़ा (एससी), बछवारा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बिहारशरीफ, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, बडहरा, आरा.
कौन-कौन सी सीटें इस बार दोहराएंगी जीत की कहानी?
जदयू की सीटें (23)
आलमनगर, बिहारीगंज, सोनवर्षा (एससी), महिषी, कुशेश्वरस्थान (एससी), बेनीपुर, बहादुरपुर, सकरा (एससी), कुचायकोट, भोरे (एसी), वैशाली, कल्याणपुर (एससी), वारिसनगर, सरायरंजन, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, बरबीघा, अस्थावां, राजगीर (एससी), हिलसा, नालंदा, हरनौत
वीआईपी की सीटें (4)
गौड़ाबौराम, अलीनगर, बोचहा (एससी), साहेबगंज
राजद की सीटें (42)
सिंघेश्वर (एससी), हथुआ, मधेपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा (ग्रामीण), गायघाट, कुढ़नी, मीनापुर, कांटी, बैकुंठपुर, सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गड़खा (एससी), परसा, सोनपुर, महुआ, राघोपुर, महनार, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, अलौली (एससी), सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, इस्लामपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, मसौढ़ी (एससी), संदेश, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, शाहपुर, समस्तीपुर, ऊजियारपुर, मोरव, हसनपुर.
कांग्रेस की सीटें (8)
मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, राजापाकर (एससी), खगड़िया, जमालपुर, बिक्रम, बक्सर, राजपुर (एससी)
भाकपा (2) और माकपा (2)
भाकपा: तेघड़ा, बखरी
माकपा: मांझी, बिभूतिपुर
भाकपा (माले) की सीटें (7)
जीरादेई, दरौली, फुलवारी (एससी), पालीगंज, अगियांव (एससी), तरारी, डुमरांव.
लोजपा की सीट (1)
मटिहानी – पिछली बार की एकमात्र जीत, अब है जदयू के पाले में.