Bihar Chunav 2025: बिहार की 6 खूबसूरत महिला विधायक, जिनके सामने हीरोइन भी फेल, देखें तस्वीरें
Bihar Six Beautiful MLA: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है. जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. ऐसे में आज हम बिहार की 6 खूबसूरत विधायकों के बारे में जानते हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके अलावा, चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएगी.
रश्मि वर्मा (Rashmi Verma)
रश्मि वर्मा बिहार के नरकटियागंज से भाजपा विधायक हैं. 2014 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचीं.
शालिनी मिश्रा (Shalini Mishra)
शालिनी मिश्रा बिहार के केसरिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. इसके अलावा, वह जदयू (JDU) बिहार इकाई की राज्य महासचिव भी हैं.
शीला कुमारी (Sheela Kumari)
शीला कुमारी मंडल बिहार के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. अगर उनकी पार्टी की बात करें तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ताल्लुक रखती हैं. इसके अलावा, वो बिहार सरकार की परिवहन मंत्री भी हैं.
स्वर्णा सिंह (Swarna Singh)
बिहार के गौड़ाबौराम से भाजपा विधायक स्वर्णा सिंह हैं. उन्होंने पहली बार बिहार राज्य के दरभंगा के गौरा बौराम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 59,538 मतों से जीत हासिल की.
रेखा देवी (Rekha Devi)
रेखा देवी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की विधायक हैं बिहार की एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं. वह बिहार विधान सभा की सदस्य हैं और पटना ज़िले के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करती हैं.
श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh)
श्रेयसी सिंह एक भारतीय निशानेबाज और राजनीतिज्ञ हैं. 2020 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं और जमुई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई.