Bihar Chunav 2025: कहीं वोटर लिस्ट से आपका भी नाम तो नहीं गायब, यहां से कर लें चेक नहीं तो वोट डालने के दिन मलते रह जाएंगे हाथ
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 से पहले जारी हुई नई वोटर लिस्ट ने लाखों लोगों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसमें करीब 65 लाख नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया SIR (Special Intensive Revision) के तहत हुई है, जहां मृतक मतदाता, डुप्लीकेट नाम और दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए लोगों के नाम हटाए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त आदेश दिए और अब आयोग ने पूरी लिस्ट वेबसाइट और बूथ स्तर पर उपलब्ध करा दी है, आइए जानतें हैं इसके बारे में…
बिहार की नई वोटर लिस्ट और 65 लाख नामों की कटौती
बिहार चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नई वोटर लिस्ट जारी की है। इसमें करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि कहीं उनका नाम तो गायब नहीं हो गया।
SIR (Special Intensive Revision)
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह कटौती Special Intensive Revision (SIR) के तहत हुई है। आयोग के अनुसार, कई ऐसे मतदाता थे जिनका देहांत हो चुका था लेकिन उनका नाम अब भी सूची में था। कई लोग स्थायी रूप से दूसरे जिले या राज्य में शिफ्ट हो गए थे, जिनका नाम भी यहां बना हुआ था इसलिए यह कटौति की गयी है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पुरी पारदर्शिता भी दिखाने का आदेश दिया है,यानी हर व्यक्ति को यह जानने का हक है कि किन-किन के नाम लिस्ट से निकाले गए और क्यों निकाले गए। कोर्ट ने 14 अगस्त को साफ निर्देश दिए कि हटाए गए नामों को सार्वजनिक किया जाए और हर मतदाता को इसकी जानकारी दी जाए।
वेबसाइट पर जारी हुई पूरी लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार चुनाव आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी लिस्ट जारी कर दी है और यह सुविधा काफी आसान रखी गई है ,आयोग का कहना है कि पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था।
ऐसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं
इसे चेक करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले आपको बिहार चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in
पर जाना होगा। वहां एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि किन निर्वाचकों के नाम 24 जून 2025 तक की सूची में थे लेकिन 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जिला चुनना होगा। फिर आप या तो अपना EPIC नंबर डालकर नाम खोज सकते हैं या फिर विधानसभा और भाग संख्या डालकर पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
बूथ स्तर पर भी जानकारी होगी उपलब्ध
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि हटाए गए नामों की जानकारी बूथ स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाए। यानी हर बूथ पर एक लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें उन मतदाताओं के नाम होंगे जिन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है व जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भी इस सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होगी।
