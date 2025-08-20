Bihar Chunav 2025: कहीं वोटर लिस्ट से आपका भी नाम तो नहीं गायब, यहां से कर लें चेक नहीं तो वोट डालने के दिन मलते रह जाएंगे हाथ

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 से पहले जारी हुई नई वोटर लिस्ट ने लाखों लोगों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसमें करीब 65 लाख नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया SIR (Special Intensive Revision) के तहत हुई है, जहां मृतक मतदाता, डुप्लीकेट नाम और दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए लोगों के नाम हटाए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त आदेश दिए और अब आयोग ने पूरी लिस्ट वेबसाइट और बूथ स्तर पर उपलब्ध करा दी है, आइए जानतें हैं इसके बारे में…