Bihar Chunav 2025: ईओयू ने बनाई चार विशेष सेल, नकदी से लेकर सोशल मीडिया तक पर सख्त निगरानी

चुनावी माहौल में पारदर्शिता के लिए ईओयू का बड़ा कदम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के तहत चार अलग-अलग विशेष सेल बनाए गए हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ये सेल राज्य भर में फैली अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।