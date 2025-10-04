बिहार के 10 बड़े बाहुबली नेता, जिनकी कभी सियासत में बोलती थी तूती

सुनील पांडेय

रोहतास के नवाडीह के निवासी सुनील पांडेय के पिता बालू का कारोबार करते थे. इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई. तब सुनील पांडेय बिहार से बाहर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे थे. पढ़ने-लिखने में ठीक थे, लेकिन पिता की हत्या ने इन्हें विचलित कर दिया और ये बाहुबल के मैदान में कूद गए. साल 2000 में इन्होंने भोजपुर के पीरो से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए. इसके बाद इन्होंने पीछे का मुंह नहीं देखा.