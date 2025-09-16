Bigg Boss की इस हसीना ने बेशर्मी की तोड़ी हदें, बिकिनी वाली फोटोज देख छूट जाएंगे आपके पसीने
Aditi Mistry Bold Photos: बिग बॉस 18 से घर-घर में पहचान बनाने वालीं अदिति मिस्त्री की बोल्ड और सेक्सी फोटोज ने इंटरनेट पर बवाल काट रखा है. अदिति मिस्त्री की कभी बिना कपड़ों वाली फोटोज, तो कभी बिकिनी लुक्स सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं. हालांकि, बोल्ड फोटोज के लिए अदिति को सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं. लेकिन, अदिति को इस बात का खास फर्क नहीं पड़ता है और वह अक्सर ही अपनी बोल्ड फोटोज का तड़का इंटरनेट पर लगाती रहती हैं. आइए, यहां देखते हैं अदिति की 10 सुपर सेक्सी फोटोज.
बिकिनी में दिखाया हुस्न का जलवा
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर, एक्ट्रेस और बिजनेसवुमेन अदिति मिस्त्री ने बिग बॉस सीजन 18 में हिस्सा लिया था. बिग बॉस में आने के बाद अदिति ने ऐसी सुर्खियां बटोरीं कि वह आज तक चर्चाओं में बनी हुई हैं. अदिति ने ऐसे तो अपने करियर में कई तरह के काम किए हैं, लेकिन वह इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड लुक्स के लिए छाई हुई हैं.
नेट वाली ड्रेस में लगीं कातिलाना
अदिति मिस्त्री सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक हॉट, सिजलिंग और सेक्सी फोटोज शेयर करती हैं. इन फोटोज में अदिति का लुक तो लुक उनकी सेक्सीनेस देख लोग दीवाने हो जाते हैं. इस फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की सेक्सी नेट ड्रेस पहनी है. साथ ही उन्होंने न्यूड सटल मेकअप कैरी किया है और बालों को कर्ली लुक में ओपन छोड़ा है.
समंदर के बीच दिखाईं हॉट अदाएं
अदिति मिस्त्री ने इंस्टाग्राम पर कई बिकिनी फोटोज भी शेयर की हैं. इन फोटोज में अदिति समंदर में ब्लैक और ब्लू बिकिनी पहने सेक्सी और सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं.
अदिति का लुक देख फैंस बोलेंगे-तौबा तौबा
अदिति की यह मोस्ट बोल्ड फोटोज में से एक है. इन फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट कलर का डीपनेक और कटस्लीव टॉप पहने नजर आ रही हैं. अदिति ने टॉप तो पहना है लेकिन उन्होंने पैंट या कोई दूसरा लोअर नहीं पहना है.
लेपर्ड प्रिंट स्विमसूट में लगीं हॉट
अदिति मिस्त्री को इस फोटो में लेपर्ट प्रिंट के स्विमसूट में मिरर के सामने पोज करते देखा जा सकता है. बता दें, अदिति यहां अपने हुस्न का जलवा दिखाते हुए मिरर सेल्फी ले रही हैं.
ब्लू बिकिनी में दिखाया हुस्न का जलवा
अदिति की यह बिकिनी फोटोज भी फैंस को खूब पसंद आती हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस ब्लू और ब्लैक प्रिंट वाली बिकिनी पहन सीढ़ियों पर लेटकर सेक्सी लुक दिखा रही हैं.
ब्लैक बिकिनी में लगीं कहर
वहीं, अदिति ने यह फोटोज तो सीधा बाथरूम से पोस्ट कर दी हैं. इन फोटोज में अदिति ब्लैक कलर की हॉट और सिजलिंग बिकिनी पहन मिरर सेल्फी ले रही हैं. साथ ही वह अपने एक हाथ से बालों को होल्ड कर रही हैं और सिजलिंग फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस
अदिति मिस्त्री ने इस फोटो में अपना ऐसा अवतार दिखाया है, जो शायद कई लोगों को पसंद भी न आए. इस फोटो में एक्ट्रेस ने प्राइवेट पार्ट में पीला फूल रखकर फोटो खिंचवाई है.
पर्पल स्विमसूट में बीच पर दिया सिडक्टिव पोज
जैसा कि अदिति की अब तक की फोटोज देख आप समझ गए होंगे कि वह बेबाकी से बिकिनी में अपना हुस्न दिखाती हैं. वहीं, अब इस फोटो पर भी नजर डालकर देख लीजिए कि वह पर्पल स्विमसूट में किस तरह बीच पर पोज कर रही हैं.
इंस्टाग्राम पर फेमस हैं अदिति
डीपनेक वाले स्विमसूट में अदिति का लुक देख कोई भी आहें भरने को मजूबर हो जाएगा. बता दें, अदिति के इंस्टाग्राम पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.