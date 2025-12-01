Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह

बिग बॉस देगा झटका

बिग बॉस 19 के लिए वायरल हो रहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना के पास एक कंटेस्टेंट को बचाने का मौका होगा. तब वह प्रणित मोरे को बचाएंगे. ऐसे में तान्या और मालती पर खतरे की तलवार लटक जाएगी. हालांकि, यह रिपोर्ट्स कितनी सच साबित होंगी, यह तो बिग बॉस का एपिसोड देखकर ही पता चल पाएगा.