  • Home>
  • Gallery»
  • Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह

Bigg Boss 19 Finale: बिग बॉस 19 अपने आखिरी चरण पर पहुंच गया है. फाइनल वीक से पहले डबल एविक्शन में अशनूर कौर और शहबाज बादेशा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. वहीं, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस में फाइनल से पहले मिड वीक एविक्शन हो सकता है.


By: Prachi Tandon | Published: December 1, 2025 4:54:17 PM IST

Follow us on
Google News
Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
1/7

मिड वीक कटेगा एक कंटेस्टेंट का पत्ता!

बिग बॉस 19 का फाइनल 7 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को होने वाला है. फाइनल से पहले बिग बॉस के घर में 6 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिनमें से 5 पर खतरा है और सिर्फ एक यानी गौरव खन्ना को टिकट-टू-फिनाले मिला है.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
2/7

कौन होंगे टॉप 5 कंटेस्टेंट?

बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मिड वीक एविक्शन होने वाला है, जिसमें सलमान खान होस्टेड शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
3/7

फाइनल से पहले एक कंटेस्टेंट का होगा खेल खत्म!

मिड वीक एविक्शन में अमाल मलिक, तान्या मित्तल, मालती चाहर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट में से किसी एक का पत्ता कट सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो मिड वीक एविक्शन में एक कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएगा.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
4/7

कौन हो सकता है बाहर?

मिड वीक एविक्शन के लिए वोटिंग लाइन्स खुल चुकी हैं और सभी कंटेस्टेंट्स की किस्मत अब दर्शकों के हाथों में है. हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि मिड वीक में मालती चाहर, तान्या मित्तल और अमाल मलिक में से कोई बाहर हो सकता है.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
5/7

मालती या तान्या, किसपर गिरेगी गाज?

बिग बॉस को लेकर वायरल हो रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती चाहर या तान्या मित्तल में से किसी एक का सलमान खान होस्टेड शो से पत्ता कट सकता है. हालांकि, इसपर अभी किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं आया है.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
6/7

फरहाना-गौरव के बीच टक्कर

बिग बॉस 19 में विनर को लेकर अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं. लेकिन, सबसे ज्यादा टक्कर गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच देखने को मिल रही है. जहां टीवी के फैंस चाहते हैं कि गौरव खन्ना इस बार ट्रॉफी लेकर जाएं. वहीं, दूसरी तरफ फरहाना भट्ट का गेम बिग बॉस के फैंस को खूब पसंद आया है.

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
7/7

बिग बॉस देगा झटका

बिग बॉस 19 के लिए वायरल हो रहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना के पास एक कंटेस्टेंट को बचाने का मौका होगा. तब वह प्रणित मोरे को बचाएंगे. ऐसे में तान्या और मालती पर खतरे की तलवार लटक जाएगी. हालांकि, यह रिपोर्ट्स कितनी सच साबित होंगी, यह तो बिग बॉस का एपिसोड देखकर ही पता चल पाएगा.

Tags:
bigg boss 19Bigg Boss Updatesgaurav khannasalman khan show
Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery
Bigg Boss 19: बीच हफ्ते इस कंटेस्टेंट का कट सकता है पत्ता! टॉप 5 में गौरव खन्ना समेत ये बनाएंगे जगह - Photo Gallery