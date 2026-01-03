स्टारडम ऐसा जिनके सामने बॉलीवुड हसीना भी पानी कम, भोजपुरी इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन; आज चार घरों की हैं मालकिन!

नौकरानी ने खरीदा आईफोन

2016 में संभावना ने अविनाश द्विवेदी से शादी की. अब वे यूट्यूबर हैं और व्लॉग बनाती हैं. उनकी जिंदगी इतनी अमीर है कि हाल ही में उनकी हेल्पर गुड़िया ने भी सवा लाख रुपए का आईफोन 17 प्रो खरीदा. संभावना हैरान रह गईं और बोलीं कि गुड़िया तो उनसे आगे निकल गई. ये दिखाता है कि उनकी कमाई और शोहरत कितनी बड़ी है.