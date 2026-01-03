स्टारडम ऐसा जिनके सामने बॉलीवुड हसीना भी पानी कम, भोजपुरी इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन; आज चार घरों की हैं मालकिन!
Sambhavna Seth: एक्ट्रेस संभावना सेठ भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है. संभावना सेठ को भोजपुरी फिल्मों की ‘हेलेन‘ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आइटम गानों और डांस से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. एक्ट्रेस अपने अंदाज और एनर्जी के लिए मशहूर हैं. वह ‘बिग बॉस‘ जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
भोजपुरी की मशहूर 'हेलेन'
संभावना सेठ भोजपुरी फिल्मों की एक बड़ी स्टार हैं. उन्हें भोजपुरी की 'हेलेन' कहा जाता है क्योंकि उनके डांस और आइटम सॉन्ग्स बहुत मशहूर हुए. बॉलीवुड से ज्यादा नाम उन्होंने भोजपुरी में कमाया. उनकी जिंदगी की सफलता इतनी है कि यहां तक उनकी नौकरानी भी महंगा आईफोन इस्तेमाल करती है.
संभावना सेठ का शुरुआती संघर्ष
संभावना सेठ दिल्ली में पैदा हुईं. घरवाले नहीं चाहते थे कि वे एक्टिंग करें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बॉलीवुड में पहले छोटे-मोटे रोल मिले, लेकिन बड़ा ब्रेक नहीं मिला. काफी मेहनत के बाद भी सफलता दूर थी. फिर एक भोजपुरी गाने का ऑफर आया, जिसे उन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में किया.
भोजपुरी में बड़ा ब्रेक
वो गाना सुपरहिट हो गया. इसके बाद एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स के ऑफर आने लगे. 'आशिकी में तेरी' जैसे गाने से वे रातोंरात स्टार बन गईं. भोजपुरी में उन्होंने 200 से ज्यादा आइटम सॉन्ग्स किए. लोग उन्हें भोजपुरी की हेलेन कहने लगे, क्योंकि पुरानी बॉलीवुड स्टार हेलेन की तरह उनके डांस में जादू था.
बॉलीवुड से ज्यादा शोहरत
भोजपुरी ने संभावना को वो नाम दिया जो बॉलीवुड नहीं दे सका. उनके गाने जैसे 'रूप रंग की नगरी', 'कमर जब लचके' हर जगह बजते थे. भोजपुरी इंडस्ट्री में वे क्वीन बन गईं. बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में भी गईं, जहां और ज्यादा फैंस बने. उनकी बोल्ड अदाएं और डांस ने लाखों को दीवाना बना दिया.
नौकरानी ने खरीदा आईफोन
2016 में संभावना ने अविनाश द्विवेदी से शादी की. अब वे यूट्यूबर हैं और व्लॉग बनाती हैं. उनकी जिंदगी इतनी अमीर है कि हाल ही में उनकी हेल्पर गुड़िया ने भी सवा लाख रुपए का आईफोन 17 प्रो खरीदा. संभावना हैरान रह गईं और बोलीं कि गुड़िया तो उनसे आगे निकल गई. ये दिखाता है कि उनकी कमाई और शोहरत कितनी बड़ी है.
आज की संभावना सेठ
आज संभावना फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. वे बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं और ट्रोलर्स को मजेदार जवाब देती हैं. फिटनेस और कॉन्फिडेंस से भरी संभावना फैंस को इंस्पायर करती हैं. भोजपुरी में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा.