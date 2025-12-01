Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल

कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में कॉमेडियन ने दूसरे बेबी के आने की ख़ुशी में एक मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं.