  • Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल

कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में कॉमेडियन ने दूसरे बेबी के आने की ख़ुशी में एक मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं. 


By: Kavita Rajput | Last Updated: December 1, 2025 10:45:12 AM IST

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
1/6

सामने आईं मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें

भारती मैटरनिटी फोटोशूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ब्लू सिल्क गाउन में एक से बढ़कर एक पोज़ दिए हैं.

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
2/6

चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

फोटोशूट देखकर फैंस भारती के प्रेग्नेंसी ग्लो की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
3/6

बेबी बंप के साथ दिए क्यूट पोज

फोटोशूट में भारती ने अपने बेबी बंप के साथ कई खूबसूरत पोज़ देकर फैंस का दिल जीत लिया है.

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
4/6

काम से नहीं लिया ब्रेक

भारती इन दिनों रियलटी शो द लाफ्टर शेफ सीजन 3 में बतौर होस्ट नजर आ रही हैं और उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान ब्रेक नहीं लिया है.

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
5/6

2017 में हुई थी शादी

भारती ने बॉलीवुड राइटर हर्ष लिम्बाचिया से 3 दिसंबर 2017 को शादी की थी. इससे पहले दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था.

Bharti Singh ने ब्लू सिल्क गाउन में दिखाया बेबी बंप, मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें हुईं वायरल - Photo Gallery
6/6

2022 में बेटे को दिया था जन्म

शादी के पांच साल बाद भारती ने 2022 में बेटे को जन्म दिया था जिसे सब प्यार से गोला बुलाते हैं.

