Bharat Taxi Launch Today: भूल जाएं ओला-उबर, अब मिलेगी शानदार राइड; नोट करें ऐप, किराया और वुमेन सेफ्टी समेत अन्य फीचर्स

Bharat Taxi app launch: देश की पहली सहकारी कैब सेवा भारत टैक्सी की गुरुवार यानी आज से शुरुआत होने जा रही है. इसे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में लॉन्च करेंगे. कम किराया, बिना कमीशन मॉडल और ड्राइवरों को मालिकाना हक देने वाली ये सेवा Ola-Uber जैसे प्लेटफॉर्म को सीधी चुनौती देती दिख रही है.