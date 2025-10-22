Bhai Dooj 2025: भाई – बहन के इस प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करें इन ख़ास और लाजबाब डिश के साथ

Bhai Dooj 2025: भाई – बहन के इस प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करें इन ख़ास और लाजबाब डिश के साथ
Bhai Dooj 2025: भैया दूज भाई-बहन के प्यार और रिश्तों का खास दिन है, इस मौके पर बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ खास बनाती हैं, स्वादिष्ट और यूनिक डिश बनाकर आप इस त्योहार को और यादगार बना सकते हैं. चाहे मीठा हो या नमकीन, हर डिश भाई को खुश करने के लिए परफेक्ट होती है. इन डिश को आप आसानी से घर पर बना सकती हैं, ये रेसिपी इजी , स्वादिष्ट और भैया दूज के मौके पर बिलकुल खास हैं.
श्रीखंड
श्रीखंड बहनें अपने भाइयों के लिए भैया दूज पर बना सकती हैं, दही से बनाई गई यह मिठाई मलाईदार और स्वादिष्ट होती है. इसमें केसर और इलायची डालकर इसका स्वाद और बढ़ाया जा सकता है.
पूरी-सब्जी
भैया दूज पर पूरी और मिक्स सब्जी बनाना हमेशा खास होता है, क्रिस्पी पूरी और मसालेदार सब्जी का कॉम्बिनेशन भाई को जरूर पसंद आएगा.
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का भैया दूज के लिए परफेक्ट स्नैक है, मसालेदार और ग्रिल किया हुआ पनीर भाई को बहुत पसंद आएगा. यह हेल्दी और टेस्टी दोनों है.
मिक्स वेज बिरयानी
भैया दूज पर मिक्स वेज बिरयानी का स्वाद बिलकुल लाजवाब होता है, खुशबूदार चावल और मसालेदार सब्जियां इस डिश को और स्पेशल बनाती हैं.
बेसन के लड्डू
भैया दूज पर लड्डू बनाना हमेशा पसंद किया जाता है, बेसन के लड्डू बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट होते हैं. घी और सूखे मेवे डालकर आप इसे और लजीज बना सकती हैं.
खीर
खीर भैया दूज के खाने में मिठास भरने के लिए परफेक्ट है, दूध, चावल और शक्कर से बनी यह डिश हर किसी को पसंद आती है. इलायची और केसर डालकर इसे और शानदार बनाया जा सकता है.
वेज फ्राइड राइस
भैया दूज पर अगर कुछ जल्दी बनाना है तो वेज फ्राइड राइस बेस्ट ऑप्शन है, रंग-बिरंगे सब्जियों और हल्के मसालों के साथ बनाई यह डिश हर भाई को भाती है.
गुलाब जामुन
भैया दूज पर गुलाब जामुन हमेशा खास होता है घी में तले हुए मीठे जामुन भाई को बहुत भाते हैं, रोजमर्रा की मिठाई से हटकर यह रेसिपी त्योहार की खुशी को बढ़ा देती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है