Bhai Dooj 2025: त्योहार पर लुक को बनाएं खास, भाई दूज पर लगाएं ये यूनिक फूलों वाली मेहंदी
भाई दूज भाई और बहनों के लिए एक खास त्योहार है. इस दिन हर बहन खुद को सजाने के लिए काफि कुछ करना पसंद करती है. उनमें से एक होता है हाथों पर खूबसूरत सी अलग-अलग डिजाइन कि मेंहदी लगाना जो लुक को और भी ज्यादा निखार देता है. ये डिजाइन सिंपल, ट्रेंडी और हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं. तो चलिए जानते हैं कुछ लेटेस्ट फ्लावर मेहंदी डिजाइन जो भाई दूज पर आपको सबसे अलग लुक देंगे.
सिंपल रोज पैटर्न मेहंदी
गुलाब के फूलों वाली मेहंदी हमेशा फैशन में रहती है. छोटी-छोटी गुलाब की कलियां और पत्तियों वाली बेलें उंगलियों और कलाई तक बहुत खूबसूरत लगती हैं. ये डिजाइन आसान है और जल्दी बन जाती है.
कमल से प्रेरित फ्लोरल डिजाइन
कमल का डिजाइन पवित्रता और खूबसूरती का प्रतीक है. हथेली के बीच में बना बड़ा कमल और आसपास की पत्तियां एक रॉयल लुक देती हैं. भाई दूज जैसे त्योहार के लिए यह डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है.
अरेबिक फ्लोरल ट्रेल डिजाइन
अरेबिक स्टाइल की फ्लोरल मेहंदी में मोटी आउटलाइन और फ्लो करते हुए फूल होते हैं. यह डिजाइन कलाई से उंगलियों तक फैली बेल के रूप में बनती है, जो स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देती है.
मंडला विद फ्लावर बॉर्डर
मंडला डिजाइन को फूलों की बॉर्डर के साथ मिलाने से पारंपरिक और आकर्षक पैटर्न बनता है. हथेली के बीच में बना गोल मंडला और चारों ओर छोटे फूल इस डिजाइन को त्योहारों के लिए खास बनाते हैं.
हाफ हैंड फ्लावर डिजाइन
अगर आप भी हल्की मेहंदी लगाना पसंद करते हैं, तो हाफ हैंड फ्लावर डिजाइन ट्राय करें. इसमें कलाई से आधे हाथ तक फूलों और पत्तियों की बेल बनाई जाती है. यह डिजाइन सिंपल, सुंदर और जल्दी सूखने वाला है.
मोर और फूलों का कॉम्बिनेशन
मोर के पंखों के साथ फूलों का डिजाइन एक रिच और यूनिक लुक देता है. यह कॉम्बिनेशन भाई दूज जैसे खास दिन के लिए बिल्कुल सही है. यह डिजाइन आपकी हथेलियों को आकर्षक बना देता है.
ब्रैसलेट स्टाइल फ्लोरल मेहंदी
अगर आप ज्वेलरी जैसी मेहंदी चाहती हैं, तो फ्लोरल ब्रैसलेट डिजाइन ट्राय करें. इसमें कलाई पर फूलों की चेन बनाई जाती है जो उंगलियों तक जाती है. यह डिजाइन मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है.
फुल पाम फ्लोरल डिजाइन
जो लोग आज भी पूरे हाथों में मेहंदी लगाना पसंद करते है. उनके लिए फुल पाम फ्लोरल मेहंदी परफेक्ट है. इसमें हथेली पर पूरे फूल, पत्तियां और बेलें बनाई जाती हैं जो त्योहार पर शानदार लुक देती हैं.
