Bhai Dooj 2025: त्योहार पर लुक को बनाएं खास, भाई दूज पर लगाएं ये यूनिक फूलों वाली मेहंदी



भाई दूज भाई और बहनों के लिए एक खास त्योहार है. इस दिन हर बहन खुद को सजाने के लिए काफि कुछ करना पसंद करती है. उनमें से एक होता है हाथों पर खूबसूरत सी अलग-अलग डिजाइन कि मेंहदी लगाना जो लुक को और भी ज्यादा निखार देता है. ये डिजाइन सिंपल, ट्रेंडी और हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं. तो चलिए जानते हैं कुछ लेटेस्ट फ्लावर मेहंदी डिजाइन जो भाई दूज पर आपको सबसे अलग लुक देंगे.