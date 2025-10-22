  • Home>
  • Gallery»
  • Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में

Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में

Bhai dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. अगर आप भी इस बार अपने इस त्योहार को यादगार बनाना चाहते हैं तो अपने यादगार पलों को AI की मदद से अपनी तस्वीरों को एक नया अंदाज दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं कुछ प्रौमंट्स (Prompts) के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने भाई बहन के साथ खूबसूरत तस्वीर AI की मदद से generate कर सकते हैं. 

By: Shivi Bajpai | Last Updated: October 22, 2025 8:48:41 PM IST

Follow us on
Google News
sister applying tilak on brother forehead - Photo Gallery
1/5

भाई दूज फोटो

प्रौमंट 1- अगर आप भी भाई दूज के पर्व को यादगार बनाना चाहते हैं. ये एक AI Generated इमेज है जिसमें बहन मुस्कुराते हुए भाई को तिलक करते हुए तस्वीर क्लिक करवा रही है. ये पोज काफी खूबसूरत लगता है.

sister feeding sweets to brother - Photo Gallery
2/5

भाई दूज फोटो

प्रौमंट 2- बहन अपने भाई को मिठाई खिलाते हुए. दोनों मुस्कुरा रहे हैं. इसमें लाइट और डेकोरेशन को भी दिखाएं

sister hugging brother - Photo Gallery
3/5

बहन को गले लगाते हुए

प्रौमंट 4- भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हुए खूबसूरत से डेकोरेशन के साथ तस्वीर खिचवाते हुए

sister giving gifts to brother - Photo Gallery
4/5

भाई बहन का प्यार

प्रौमंट 3- भाई बहन को गिफ्ट दे रहा है. इसमें वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं और नेचुरल लाइट, सोफ्ट फोकस के साथ तस्वीर खिचवा रहे हैं.

brother sister poses - Photo Gallery
5/5

भाई बहन की तस्वीर

प्रौमंट 5- भाई बहन क्रोस लेग करके मैट में बैठकर पूजा की थाली लिए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं. बहन ने ज्वेलरी, खूबसूरत रंग के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं.

भाई बहन क्रोस लेग करके मैट में बैठकर पूजा की थाली लिए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं. बहन ने ज्वेलरी, खूबसूरत रंग के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं.

Tags:
ai-generated picturesbhai dooj 2025bhai dooj ka mehtavGeminigemini trend
Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में - Photo Gallery
Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में - Photo Gallery
Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में - Photo Gallery
Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में - Photo Gallery