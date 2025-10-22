Bhai Dooj 2025: भाई दूज के पर्व को यादगार बनाने के लिए बनाएं AI-generated फोटो, वो भी Gemini की मदद से फ्री में
Bhai dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. अगर आप भी इस बार अपने इस त्योहार को यादगार बनाना चाहते हैं तो अपने यादगार पलों को AI की मदद से अपनी तस्वीरों को एक नया अंदाज दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं कुछ प्रौमंट्स (Prompts) के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने भाई बहन के साथ खूबसूरत तस्वीर AI की मदद से generate कर सकते हैं.
भाई दूज फोटो
प्रौमंट 1- अगर आप भी भाई दूज के पर्व को यादगार बनाना चाहते हैं. ये एक AI Generated इमेज है जिसमें बहन मुस्कुराते हुए भाई को तिलक करते हुए तस्वीर क्लिक करवा रही है. ये पोज काफी खूबसूरत लगता है.
भाई दूज फोटो
प्रौमंट 2- बहन अपने भाई को मिठाई खिलाते हुए. दोनों मुस्कुरा रहे हैं. इसमें लाइट और डेकोरेशन को भी दिखाएं
बहन को गले लगाते हुए
प्रौमंट 4- भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हुए खूबसूरत से डेकोरेशन के साथ तस्वीर खिचवाते हुए
भाई बहन का प्यार
प्रौमंट 3- भाई बहन को गिफ्ट दे रहा है. इसमें वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं और नेचुरल लाइट, सोफ्ट फोकस के साथ तस्वीर खिचवा रहे हैं.
भाई बहन की तस्वीर
प्रौमंट 5- भाई बहन क्रोस लेग करके मैट में बैठकर पूजा की थाली लिए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं. बहन ने ज्वेलरी, खूबसूरत रंग के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं.
