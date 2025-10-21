  • Home>
  • Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर दें ये खास तोहफे, खुशी से झुम उठेंगी आपकी बहनें

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर दें ये खास तोहफे, खुशी से झुम उठेंगी आपकी बहनें

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और गोला देती है. साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वादा करते है और उन्हें खुश करने के लिए तोहफे देते हैं. चलिए देखते हैं यहां भाई दूज पर बहनों को देने के लिए बेस्ट गिफ्ट आडियांज

By: chhaya sharma | Published: October 21, 2025 7:16:43 PM IST

कब है भाई दूज का त्योहार?

कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. जिसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है. साल 2025 में भाई दूज का त्योहार 22 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा

यह त्योहार है भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक

भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और गोला देती है. साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.

भाई दूज के दिन बहनों को क्या दें गिफ्ट

भाई भी इस दिन अपनी बहनों की रक्षा का वादा करते है और उन्हें खुश करने के लिए तोहफे देते हैं. ऐसे में आजकल के दौरा में हर कोई मॉडर्न हो गया है. अब इस मॉडर्न बदलाव को देखते हुए अपनी बहनों को भी अपने आशीर्वाद के साथ बेहतरीन गिफ्ट देने चाहिए

भाई दूज के दिन बहनों को देने के लिए बेस्ट मॉडर्न गिफ्ट आइडियाज

यहां आपको कुछ ऐसे गिफ्ट आडियाज के बारे में बताया गया है, जो नई जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट आडिया हो सकता है. यहां बताए गए सभी गिफ्ट बेहद यूजफुल हैं.

भाई दूज पर बहनों को दें स्मार्टवॉच

भाई दूज पर बहनों को तोहफे में देने के लिए स्मार्टवॉच (Smart watches) के लिए बेस्ट गिफ्ट आडिया हो सकता हैं. यह काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं. इसमें कई तरह के फिचर्स होते हैं, जो आपकी सेहत का भी ध्या रखते हैं.

भाई दूज के दिन बहनों को तोहफे में दें न्यू डिजाइन गोल्ड चेन और अंगूठी

लड़कियों और महिलाओं को गोल्ड काफी पसंद होता है, ऐसे में आप इस भाई दूज पर अपनी बहनों को न्यू डिजाइन की गोल्ड चेन, अंगूठी (New Design Gold Chain And Ring), जो उनकी खूबसूरती को ओर भी ज्यादा सवार सकती है.

भाई दूज पर बहनों को दें हैंडबैग गिफ्ट

लड़कियों और महिलाओं को हैंडबैग का भी काफी ज्यादा शौक होता है और यह उनके काफी इस्तेमाल में भी आता है, फिर चाहें उन्हें ऑफिस जाना हो या फिर किसी पार्टी में, ऐसे में आप भाई दूज के दिन आप अपनी बहनों को तोहफे में ये ऐसा कुछ दे सकती हे.

भाई दूज के दिन बहनों को तोहफे में दें प्रिमियम क्वालिटी वाले हैडफोन

आजकल के दौर में हैडफोन का यूज हर कोई करता हैं. ऐसे में आप भाई दूज के तोहफे में अपनी बहनों को बेस्ट ब्रांड के प्रिमियम क्वालिटी वाले हैडफोन भी तोहफ में दे सकते हैं.

भाई दूज पर बहनों को तोहफे में दें मेकअप किट

महिलाओं को मेकअप करना काफी पसंद होता है और इसके लिए मार्केट में कई सारे ऑप्शन ब्रांड अवेलेबल हैं. ऐसे में आप भाई दूज के दिन आप अपनी बहनों को कोई बेस्ट क्वालिटी वाली मेकअप किट तोहफे में दे सकते हैं.

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Best Gift For SisterBest Gift Ideasbhai dooj 2025kab hai Bhai Dooj
