मक्खी और मच्छर के काटने से हो सकती है आपको भी ये चौंकाने वाली बीमारियां
कीड़े और मक्खियाँ जब काटते हैं, तो अक्सर वह बस एक खुजली या हल्की सूजन बनकर समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी-कभी जरूरी नहीं कि ये मामूली कटान ही हो कुछ घटनाओं में यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या असामान्य एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण भी बन सकता है।
स्कीटर सिंड्रोम
स्कीटर सिंड्रोम मच्छर के काटने पर होने वाली एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। इसमें काटे गए स्थान पर कई इंच तक सूजन हो जाती है, साथ ही लाली, गर्मी, खुजली और ब्लिस्टर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
जालसा गाना लक्षण
इस दुर्लभ स्थिति में कीड़े के काटने पर त्वचा में सूजन, लाली और खुजली के साथ-साथ ‘ग्रैनुलोमा’ जैसे निशान भी बन सकते हैं। यह एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया मच्छर या अन्य कीड़ों से पैदा हो सकती है, और अक्सर ई. जुड़ा कोई कैंसर या रक्त रोग इसका कारण हो सकता है।
अल्फा-गैल सिंड्रोम
यह एक अजीबोगरीब और हाल ही में पहचानी गई स्थिति है जहाँ टिक के काटने के बाद व्यक्ति को लाल मांस या डेयरी खाने पर एलर्जी होती है।
चमड़ी का जीवाणु संक्रमण
कीट या मक्खी द्वारा काटे गए स्थान को अगर न ठीक से साफ किया जाए या लोग खुजलाते रहें, तो संक्रमण हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में ‘सेल्युलाइटिस’ कहते हैं।
चिकनगुनिया जैसी वायरल बीमारी
कुछ वायरस जैसे चिकनगुनिया, यूकेलेउस की काट से फैलते हैं और इनमें मँजून जोड़ों का तेज़ दर्द, बुखार, रैश और मांसपेशियों में थकावटं शामिल होते हैं।
पारा कॉल्लूप की लार्या के काटे से रैश और जलन
कीड़े के काटने पर त्वचा पर खुजली वाले लाल चकत्ते बन सकते हैं, जो असामान्य और अचानक होते हैं। यह मुशर या पत्तों पर रहने वाले कीड़ों के काटने से होता है और आमतौर पर यूरोप व अमेरिका में रिपोर्ट किए गए हैं।
