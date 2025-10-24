Romantic Thriller Movies: दिमाग की नसें खोलकर रख देंगी ये 6 रोमांटिक थ्रिलर फिल्में, आखिरी तक नहीं झपका पाएंगे पलकें
Romantic Thriller Movies on Netflix: रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों में रोमांस, प्यार का पेशन और सस्पेंस का कमाल मिक्सचर देखने को मिलता है. यही वजह है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में इस जॉनर पर कई फिल्में बनी हैं, जो ऑडियंस को स्क्रीन से आखिरी तक चिपके रहने के लिए मजबूर कर देती हैं.
नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक थ्रिलर फिल्में
बोरिंग कहानियों वाली फिल्में देख-देखकर थक गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो रोमांटिक-थ्रिलर फिल्में बेस्ट च्वाइस हो सकती हैं. रोमांटिक-थ्रिलर फिल्मों में रोमांस के साथ-साथ सस्पेंस और थ्रिलर का ऐसा तड़का लगाया जाता है जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है. यहां हम ऐसी 6 रोमांटिक-थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं.
हसीना दिलरूबा
बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक-थ्रिलर फिल्मों में हसीना दिलरूबा की गिनती होती है. तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी स्टारर इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों ने ही फिल्मी फैंस को इंप्रेस किया है.
The Perfection
यह एक हॉलीवुड फिल्म है जिसकी कहानी शुरू तो अट्रेक्शन और प्यार से होती है. लेकिन, खत्म दुश्मनी पर होती है. फिल्म की कहानी आखिरी तक आपको स्क्रीन से चिपके रहने के लिए मजबूर कर सकती है.
मैरी क्रिसमस
कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस की कहानी 1980 के दशक में ले जाती है. इस फिल्म में एक रात की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब विजय के किरदार को कैटरीना के पति की डेड बॉडी उसके घर से मिलती है.
Anna Karenina
इस फिल्म की कहानी टॉल्स्टॉय के एक क्लासिक नॉवल पर बेस्ड है. कहानी एक ऐसी कपल के इर्द-गिर्द घूमती है जो अवैध संबंध में आ जाते हैं. लेकिन, फिल्म की कहानी सस्पेंस से ज्यादा इमोशनल कर देती है.
मलंग
आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू की फिल्म एक ऐसे यंग कपल की कहानी है, जो गोवा में परफेक्ट लाइफ जी रहे होते हैं. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी लाइफ में भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की एंट्री होती है.
Fatal Affair
साल 2020 में रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म की कहानी एक महिला के बारे में है, जो एक पुराने दोस्त से मिलती है और मुलाकात के बाद अपनी शादी को सुधारने की कोशिश करती है. लेकिन, कहानी में इसी के बाद असली ट्विस्ट आता है.