नीतीश कुमार के अलावा कौन-कौन से नेता बिना चुनाव लड़े बने मुख्यमंत्री? यहां देखें पूरी लिस्ट

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)

सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं. भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. 2017 में राज्य के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद जब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, उस समय वो गोरखपुर से लोक सभा के सदस्य थे. मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा. लेकिन उसके बाद वो विधान सभा की किसी सीट से उपचुनाव लड़ने की जगह विधान परिषद के सदस्य बन गए.