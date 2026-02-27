Dauji Huranga: जब बरसते हैं कोड़े और उड़ता है गुलाल… ऐसा होता है दाऊजी का हुरंगा, जानें क्या है अनोखी परंपरा

Dauji Huranga: मथुरा-वृंदावन की होली विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन बरसाने और नंदगांव के अलावा बल्देव स्थित दाऊजी मंदिर का हुरंगा भी बेहद खास माना जाता है. होली के अगले दिन आयोजित होने वाला दाऊजी का हुरंगा अपनी अनोखी ‘कोड़े मार होली’ परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हुरियारिनें गोपिका वेश में पुरुषों पर प्रेमपूर्वक कोड़े बरसाती हैं.