  शिलाजीत की भी बाप हैं ये आयुर्वेदिक चीजें, मर्दों के थके-हारे शरीर में भर सकती हैं घोड़े जैसी फुर्ती!

शिलाजीत की भी बाप हैं ये आयुर्वेदिक चीजें, मर्दों के थके-हारे शरीर में भर सकती हैं घोड़े जैसी फुर्ती!

How to increase male libido: सेक्स स्टेमिना, इनफर्टिलिटी और लिबिडो बढ़ाने के लिए कई लोग शिलाजीत खाते हैं. लेकिन, शिलाजीत के अलावा भी आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं जो मर्दों के थके-हारे शरीर में घोड़े जैसी फुर्ती भर सकते हैं. 

By: Team InKhabar | Published: October 17, 2025 10:15:29 PM IST

शिलाजीत की भी बाप हैं ये आयुर्वेदिक चीजें, मर्दों के थके-हारे शरीर में भर सकती हैं घोड़े जैसी फुर्ती! - Photo Gallery
1/8

आयुर्वेद में छिपा है सेक्स समस्याओं का इलाज!

स्ट्रेस और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से आजकल पुरुषों में हमेशा ही यौन शक्ति और शारीरिक ऊर्जा को बनाकर रखना एक मुश्किल काम बनता जा रहा है. ऐसे में कई पुरुष केमिकल वाली दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया से पढ़कर अलग-अलग चीजें ट्राई करते हैं.

2/8

आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया किन चीजों से बेहतर हो सकती है सेक्स पावर

कम जानकारी की वजह से इसका सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. यही वजह है कि यहां हम आयुर्वेद डॉक्टर दीक्षा भावसार की सुझाई चीजों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मर्दाना ताकत और सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है.

3/8

गाय का दूध

डॉक्टर दीक्षा भावसार इंस्टाग्राम पर अक्सर आयुर्वेद से जुड़े टिप्स शेयर करती रहती हैं. उनके मुताबिक, यौन संबंधी समस्याओं का हल गाय का दूध भी कर सकते हैं.

4/8

गाय का घी

गाय के दूध की तरह ही गाय का घी भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे डेली रूटीन में शामिल करने से ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिलती है.

5/8

अश्वगंधा

यह हार्मोन लेवेल को संतुलित करता है और टेस्टोौस्टेरोन को बढ़ाता है, जिससे यौन इच्छा और कामेच्छा में सुधार होता है.

6/8

कौंच बीज

कौंच के बीज में L-DOPA होता है, जो शरीर में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही कौंच बीज शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

7/8

कद्दू के बीज

कद्दू के बीज भी सेक्स हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जिंक, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो सेक्स हार्मोन का लेवल मेंटेन करते हैं. नतीजा सेक्स लाइफ बेहतर हो सकती है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

शिलाजीत की भी बाप हैं ये आयुर्वेदिक चीजें, मर्दों के थके-हारे शरीर में भर सकती हैं घोड़े जैसी फुर्ती! - Photo Gallery

