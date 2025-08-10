Avneet kaur ने अपने साड़ी लुक में दिखाया सेक्सी और कर्वी फिगर, देख फैंस के दिलों की धड़कन हुई तेज !

Avneet kaur ने अपने साड़ी लुक में दिखाया सेक्सी और कर्वी फिगर, देख फैंस के दिलों की धड़कन हुई तेज !
अवनीत कौर बेहद ही पॉपुलर और खूबसूरत स्टार हैं, उन्होंने टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक काफी सारे शो और मूवीज में काम किया हैं। अवनीत अपनी खूबसूरती और हॉटनेस को लेकर अक्सर अपने फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं । उनके वेस्टर्न ऑउटफिट से लेकर साड़ियों का कलेक्शन बेहद ही खूबसूरत हैं।
लाल साड़ी में लगी बला की खूबसूरती (Beautiful Avneet in Saree)
इस तस्वीर में अवनीत ने रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहन रखी हैं, उन्होंने अपने बालों में स्लीक बन बना रखा हैं। उनके ब्लाउज का डीप नैक कट उनकी हॉटनेस में चार चांद लगा रहा हैं, अपने लुक को उन्होंने मिनीमल ज्वेलरी के साथ कम्पलीट किया हैं।
येलो और वाइट साड़ी में दी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर (avneet kaur in yellow and white saree )
अवनीत ने फोटो में येलो और वाइट साड़ी पहन रखी हैं, उन्होंने इस साड़ी वाले लुक को बैकलेस ब्लाउज के साथ कम्पलीट किया हैं। अवनीत ने अपने लुक को मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप के साथ पूरा किया हैं। ये साड़ी उनके खूबसूरत लुक को और भी खूबसूरत बना रही हैं।
ब्लैक हाई स्लिट में बढ़ाई हॉटनेस ( avneet kaur increased hotness in Black high slit )
अवनीत कौर सिंपल से सिपंल साड़ी को अपनी खूबसूरती से और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं, इस तस्वीर में उन्होंने ब्लैक रंग का ऑउटफिट पहन रखा हैं जो थाई हाई स्लिट वाला हैं। अवनीत ने इस ऑउटफिट के साथ डीप v नैक ब्लाउज को पहन रखा हैं और उनकी इस खूबसूरती को देख फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हैं।
पिंक साड़ी और ऑफ शोल्डर ब्लाउज में लगी प्रिंसेस (Avneet Slays in Pink saree)
अवनीत ने इस तस्वीर में खूबसूरत छोटे-छोटे स्टोन वाली पिंक साड़ी पहन रखी हैं, इसके साथ ही उन्होंने गुलाबी कलर का ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहन रखा हैं। अवनीत ने अपने बालों को पीछे करके पिन लगा रखा हैं और ओपन हेयर स्टाइल कर रखा हैं।
अवनीत लैवेंडर रंग की साड़ी पहन चमकी (Beautiful Avneet in Lavender saree)
अवनीत कौर ने इस तस्वीर में बेहद ही खूबसूरत लैवेंडर रंग की साड़ी पहन रखी है, यह साड़ी उन पर बेहद ही खूबसूरत दिख रही है। इस लुक को अवनीत ने ओपन हेयर स्टाइल के साथ कंप्लीट किया है।
काले रंग की नेट वाली साड़ी में लगी सेक्सी (avneet looked stunning in a black net saree)
इस तस्वीर में अवनीत कौर ने काले रंग की नेट वाली साड़ी पहन रखी है जिस पर धागे से फ्लावर की कढ़ाई हो रखी है। इस लुक को अवनीत ने अपने बाल बांधकर और न्यूड मेकअप के साथ कंप्लीट किया है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है