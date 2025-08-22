फकीरा गाने में Avneet -Shantanu की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
हाल ही में अवनीत कौर अपनी फिल्म Love in Vietnam को लेकर खूब चर्चा में हैं। इस फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। अवनीत और फिल्म के लीड एक्टर शंतनु माहेश्वरी की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। तो आइए, जानते हैं इस फिल्म और इसके गाने के बारे में कुछ दिलचस्प बातें।
अवनीत कौर के गाने बारे में जानकारी
अवनीत कौर का यह गाना काफी इमोशनल और दिल छू लेने वाला है। इसे सिंगर वरुण जैन ने गाया है, और यह एक सूफी गीत है जो हर किसी के दिल को छू जाएगा।
अवनीत कौर की इस सॉन्ग में एक्टिंग
अवनीत कौर की इस सॉन्ग में एक्टिंग देखकर उनके फैंस उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। इस सॉन्ग में उनका हर अंदाज बेहद आकर्षक और इमोशनल है, जिसे देखकर हर कोई घायल हो रहा है।
सॉन्ग को लेकर अवनीत कौर का रिएक्शन
इस गाने में अवनीत कौर की एक्टिंग काबिले तारीफ है, जिसे देखकर शायद आप भी भावुक हो जाएं और रोने लगें। इस गाने के बारे में खुद अवनीत कौर भी कहती हैं कि यह गीत टूटे हुए दिल की दास्तान बयां करता है।
लव इन वियतनाम का रिलीज
अवनीत कौर की फिल्म का ये गाना 3 मिनट 12 से सेकंड का है और इनकी मूवी "लव इन वियतनाम " थेयटर्स में 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी।
अवनीत कौर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ
इस गाने के आलवा अगर हम अवनीत कौर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करे तो उन्होंने बहुत छोटे उम्र से ऐक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और आज वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है, जो सोशल मीडिया पर हमेशा वयरल रहती हैं।
