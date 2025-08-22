  • Home>
  फकीरा गाने में Avneet -Shantanu की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

फकीरा गाने में Avneet -Shantanu की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

हाल ही में अवनीत कौर अपनी फिल्म Love in Vietnam को लेकर खूब चर्चा में हैं। इस फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। अवनीत और फिल्म के लीड एक्टर शंतनु माहेश्वरी की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। तो आइए, जानते हैं इस फिल्म और इसके गाने के बारे में कुछ दिलचस्प बातें।

By: Komal Kumari Last Updated: August 22, 2025 15:12:42 IST
Avneet Kaur's acting in this song
अवनीत कौर के गाने बारे में जानकारी

अवनीत कौर का यह गाना काफी इमोशनल और दिल छू लेने वाला है। इसे सिंगर वरुण जैन ने गाया है, और यह एक सूफी गीत है जो हर किसी के दिल को छू जाएगा।

Information about Avneet Kaur's songs
अवनीत कौर की इस सॉन्ग में एक्टिंग

अवनीत कौर की इस सॉन्ग में एक्टिंग देखकर उनके फैंस उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। इस सॉन्ग में उनका हर अंदाज बेहद आकर्षक और इमोशनल है, जिसे देखकर हर कोई घायल हो रहा है।

Avneet Kaur's reaction on the song
सॉन्ग को लेकर अवनीत कौर का रिएक्शन

इस गाने में अवनीत कौर की एक्टिंग काबिले तारीफ है, जिसे देखकर शायद आप भी भावुक हो जाएं और रोने लगें। इस गाने के बारे में खुद अवनीत कौर भी कहती हैं कि यह गीत टूटे हुए दिल की दास्तान बयां करता है।

Release of Love in Vietnam
लव इन वियतनाम का रिलीज

अवनीत कौर की फिल्म का ये गाना 3 मिनट 12 से सेकंड का है और इनकी मूवी "लव इन वियतनाम " थेयटर्स में 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी।

Avneet Kaur's personal and professional life
अवनीत कौर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ

इस गाने के आलवा अगर हम अवनीत कौर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करे तो उन्होंने बहुत छोटे उम्र से ऐक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और आज वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है, जो सोशल मीडिया पर हमेशा वयरल रहती हैं।

Disclaimer
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

