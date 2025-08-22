फकीरा गाने में Avneet -Shantanu की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

हाल ही में अवनीत कौर अपनी फिल्म Love in Vietnam को लेकर खूब चर्चा में हैं। इस फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। अवनीत और फिल्म के लीड एक्टर शंतनु माहेश्वरी की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। तो आइए, जानते हैं इस फिल्म और इसके गाने के बारे में कुछ दिलचस्प बातें।