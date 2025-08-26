  • Home>
  • Gallery»
  • ‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर!

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर!

बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म “Love in Vietnam” के प्रमोशन इवेंट में गई थी। इस खास मौके पर उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक चर्चा का टॉपिक बन गया। अवनीत ने पीले रंग की शाइनी ड्रेस पहनकर फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनकी प्यारी मुस्कान, कॉन्फिडेंस से भरे पोज और स्टाइलिश अदाएं फैंस के दिलों को छू गईं।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 26, 2025 10:50:30 IST
Follow us on
Google News
‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
1/6

अवनीत कौर की स्माइल ने चुराया सबका दिल

अवनीत कौर की इस तस्वीर में उनकी स्माइल सबसे पहले नजरों में बस जाती है। पीले रंग की ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनका हेयरस्टाइल, नेचुरल मेकअप सब कुछ परफेक्ट लगता है। ये लुक बताता है कि अवनीत सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन बन चुकी हैं।

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
2/6

अवनीत के लुक में खुले बाल ने दिया खूबसूरत टच

अवनीत के ड्रेस का डिजाइन सिंपल होते हुए भी ग्लैमरस फील देता है। बाल खुले और हल्के कर्ल्स में हैं, जो उनके लुक को और भी क्लासी बना रहे हैं। अवनीत की ये तस्वीर उन सभी के लिए फैशन इंस्पिरेशन है जो सादगी में खूबसूरती ढूंढते हैं।

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
3/6

अवनीत ने मिनिमल ज्वेलरी लुक को अपनाया

इस तस्वीर में अवनीत ने ओवर एक्सेसरीज नहीं पहन रखी हैं। उनका लुक इस बात का सबूत है कि कम एक्सेसरीज में भी बहुत सुन्दर दिखा जा सकता हैं।

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
4/6

अवनीत सॉफ्ट मेकअप में लग रही हैं काफी ग्लैमरस

अवनीत कौर इस तस्वीर में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं, उनकी पीली रंग की बॉडीफिटेड ड्रेस उनके लुक में हॉटनेस ऐड कर रही हैं। अवनीत ने काफी सॉफ्ट मेकअप किया हैं, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा हैं।

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
5/6

Love in Vietnam के प्रोमशन में पीली ड्रेस पहन क्र चमकी अवनीत कौर

अवनीत कौर का ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म 'Love in Vietnam' के प्रमोशन के दौरान का हैं, इस फिल्म में उनके साथ शांतनु माहेश्वरी भी नजर आने वाले हैं। फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर! - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?