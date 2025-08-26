‘Love in Vietnam’ प्रमोशन में Avneet Kaur की खूबसूरती ने ढाया कहर!

बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म “Love in Vietnam” के प्रमोशन इवेंट में गई थी। इस खास मौके पर उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक चर्चा का टॉपिक बन गया। अवनीत ने पीले रंग की शाइनी ड्रेस पहनकर फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनकी प्यारी मुस्कान, कॉन्फिडेंस से भरे पोज और स्टाइलिश अदाएं फैंस के दिलों को छू गईं।