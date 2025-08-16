  • Home>
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर

Avneet Kaur Independence Look: अवनीत कौर एक मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार हैं, जो अपने स्टाइलिश अंदाज और मासूम मुस्कान के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने पीले रंग का खूबसूरत सूट पहनकर फोटोशूट करवाया है । सूट पर गुलाबी कढ़ाई, हाथों में पीली चूड़ियाँ और मोतियों का हार उनके लुक को और निखार रहे थे। इस लुक में अवनीत ने सादगी के साथ त्योहार की खूबसूरती को बेहद खास बना दिया।

By: Ananya verma Last Updated: August 16, 2025 12:21:06 IST
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर
1/6

शीशे में अवनीत दिया प्यारा पोज (Avneet Kaur Mirror Selfie)

अवनीत कौर ने इस तस्वीर में पीला सूट पहना हुआ है और अवनीत शीशे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही है। अवनीत कौर के सूट पर गुलाबी कढ़ाई बहुत खूबसूरत लग रही है। हाथो में पीली चूड़ियां और खुले बाल खूबसूरती को बढ़ा रहे है।

2/6
2/6

मुस्कान से भरा लुक (Avneet Kaur Bright Festive Look)

इस तस्वीर में अवनीत कौर हलकी मुस्कान के साथ सेल्फी ले रही है। पीला सूट ख़ुशी का एहसास दिला रहा है, जो स्वतंत्रता दिवस की भावना को दर्शाता है। बैकग्राउंड में पत्तियों वाला डिज़ाइन तस्वीर को और रंगीन बना रहा है। उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती तस्वीर में साफ़ झलक रही है। इस तस्वीर में अवनीत कौर हलकी मुस्कान के साथ सेल्फी ले रही है। पीला सूट ख़ुशी का एहसास दिला रहा है, जो स्वतंत्रता दिवस की भावना को दर्शाता है। बैकग्राउंड में पत्तियों वाला डिज़ाइन तस्वीर को और रंगीन बना रहा है। उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती तस्वीर में साफ़ झलक रही है।

3/6
3/6

पुरे लुक की झलका (Avneet Kaur Full Outfit)

इस फुल लेंथ तस्वीर में पूरा पीला सूट साफ़ नजर आ रहा है। सूट पर की गयी नाजुक कढ़ाई लुक को और आकर्षक बना रही है। पीले परदे और सजी धजी जगह बैकग्राउंड में त्योहार का माहोल बना रही है।

4/6
4/6

अवनीत कौर का सादगी भरा लुक (Avneet Kaur Charming Look)

क्लोज उप सेल्फी में अवनीत कौर हलकी मुस्कान के साथ दिख रही है। मोतियों का गले का हार और पीली चूड़ियां सूट के साथ बिलकुल मैच कर रही है। पत्तो वाला बैकग्राउंड तस्वीर को और सुन्दर बना रहा है।

5/6
5/6

अवनीत कौर का ख़ूबसूरत अंदाज (Avneet Kaur Elegant and Graceful Look)

इस तस्वीर में अवनीत कौर का अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा है। पीला सूट खुशियों का एहसास कराता है। खुले बाल और हल्का मेकअप उनके लुक को और निखार रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर उनका ये लुक स्टाइलिश रूप से लोगो को बेहद पसंद आया।

6/6
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर

Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर

Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर
Avneet Kaur ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, पीला सूट पहनकर देसी लुक में ढाया कहर
