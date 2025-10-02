इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी

Avneet Kaur की ग्लैमरस पर्सनैलिटी और स्टाइल फैंस को हमेशा से दीवाना कर देती है, कभी क्यूट स्माइल, कभी किलर लुक और कभी साइड लुक, हर फोटो में उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस झलकता है. उनके बालों का फ्लो, एक्सप्रेशन और पोज़ हर तस्वीर में उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाता है.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 2, 2025 1:26:38 PM IST

Follow us on
Google News
इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
1/10

हवा में झूलते बालों का जादू

Avneet का साइड लुक और हवा में झूलते बाल इस फोटो में उनका ग्लैमरस अंदाज बढ़ा रहे हैं. उनके स्टाइल और फेस एक्सप्रेशन ने इस शॉट को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
2/10

पत्थर के सहारे स्टाइलिश पोज़

पत्थर के सहारे खड़ी Avneet की साइड प्रोफाइल शानदार लग रही है, उनके कूल और क्लासिक एक्सप्रेशन ने इस फोटो को हाई-फैशन वाला लुक दे दिया है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
3/10

क्यूट स्माइल से जीता फैंस का दिल

Avneet की कैमरे की ओर प्यारी स्माइल ने फैंस का दिल जीत लिया, ब्लैक ड्रेस और नेचुरल एक्सप्रेशन ने इस फोटो को बहुत फ्रेश और आअट्रैक्टिव बना दिया है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
4/10

साइड प्रोफाइल में ग्रेस दिखाती अवनीत कौर

साइड प्रोफाइल पोज़ में Avneet का चेहरा और हेयरस्टाइल उनके ग्रेस और स्टाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, यह फोटो उनके पर्सनैलिटी को और भी ग्लैमरस बना देता है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
5/10

बालों पर हाथ रख दिया पोज

Avneet के बाल और हाथ हवा में लहराते हुए दिख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल इस फोटो को बहुत डायनेमिक और अट्रैक्टिव बना रहा है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
6/10

किलर लुक और एटीट्यूड

Avneet का किलर लुक उनकी आँखों की एक्सप्रेशन और स्टाइलिश पोज़ के साथ फैंस को घायल कर रहा है, ब्लैक ड्रेस इस लुक को और निखार रही है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
7/10

सॉफ्ट मेकअप और कर्ली हेयर

सॉफ्ट मेकअप और हल्की कर्ली हेयरस्टाइल ने Avneet का नेचुरल ग्लैमर्स और खूबसूरती को उभार दिया है, ब्लैक ड्रेस के साथ यह लुक बहुत एलीगेंट लग रहा है.

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
8/10

कैमरे को देख दिया कॉन्फिडेंस के साथ पोज

कैमरे में सीधे देखते हुए Avneet का कॉन्फिडेंट पोज़ उनके स्टाइल और पर्सनैलिटी को हाइलाइट करता है, उनका एक्सप्रेशन फैंस को तुरंत अट्रैक्ट कर रहा है।

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
9/10

अवनीत कौर का फ्लाइंग किस वाला प्लेफुल अंदाज

Avneet कैमरे की ओर फ्लाइंग किस देती नजर आ रही हैं, उनका क्यूट और मजेदार एक्सप्रेशन इस फोटो को फैंस के लिए पूरी तरह एंटरटेनिंग बना रहा है.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
avneet kauravneet kaur bold photosavneet kaur hot
इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery
इस हसीना ने ब्लैक ड्रेस पहन गिराई बिजली, आंखें रह गईं फटी और मुँह से निकला पानी - Photo Gallery