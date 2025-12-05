Astrology: पढ़ाई में ‘धुरंधर’ होते हैं इन राशि के लोग! ये हैं सबसे तेज़तर्रार राशियां

Brilliant Students

कई लोग किताबी कीड़ा कहे जाते हैं यह वो लोग हैं जिनका दिमाग केवल पढ़ाई के लिए चलता है, उनको अपने आस-पास क्या हो रहा, क्या चल रहा है इससे कोई मतलब और लेना देना नहीं है, वह केवल पढ़ाई में अपना लोहा मनवाते हैं. जानते हैं वो कौन-से राशियां हैं जो पढ़ाई में हैं धुरंधर.