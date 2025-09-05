Asia cup 2025 से पहले हार्दिक पांड्या ने बदला अपना भेष, देख दंग रह गए पाकिस्तान के खिलाड़ी
Hardik Pandya New Look: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया दुबई पहुँच चुकी है। भारतीय टीम का पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से होगा। इससे पहले टीम दुबई में अभ्यास करेगी। इस दौरान टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (hardik pandya) एक अलग ही अंदाज में नज़र आए।
एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक का नया लूक
एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अलग ही अंदाज में नजर आए।
बदला अपना हेयरस्टाइल
टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एशिया कप से पहले अपना हेयरस्टाइल बदल लिया है।
कैप्शन देख लोग दंग
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस दौरान उन्होंने कैप्शन लिखा है, "नया मैं"।
बाल को कराया कलर
हार्दिक पांड्या ने अपने लुक को निखारने के लिए छोटे बाल और सैंडी ब्लोंड कलर चुना है।
सोशल मीडिया पर चर्चा
उनका ये हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
फैंस कर रहे हैं हेयर स्टाइल की तुलना
फैंस इस हेयर स्टाइल की तुलना इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर निकोलस पूरन से भी कर रहे हैं।
