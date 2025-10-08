इतनी सुपर सेक्सी है अरबाज़ खान की एक्स गर्लफ्रेंड, हॉटनेस देख आप भी हिल जाएंगे!

इतनी सुपर सेक्सी है अरबाज़ खान की एक्स गर्लफ्रेंड, हॉटनेस देख आप भी हिल जाएंगे!
अरबाज़ खान हाल ही में दूसरी बार पिता बनने के कारण सुर्ख़ियों में हैं. उन्होंने 23 साल छोटी शूरा खान से शादी की है जिसके बाद वो बेबी गर्ल के पापा बने हैं. शूरा से शादी करने से पहले अरबाज़ मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे थे. आइए आपको दिखाते हैं जॉर्जिया की कुछ बोल्ड और ब्यूटीफुल तस्वीरें…
बोल्ड लुक से खींचती हैं ध्यान
सोशल मीडिया पर जॉर्जिया की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं और अक्सर वो अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
जॉर्जिया हैं बेहद हॉट
जॉर्जिया एंड्रियानी कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी किया काम
जॉर्जिया ने तमिल वेबसीरीज 'कैरोलिन कामाक्षी' से अपने करियर की शुरुआत की थी.
इस फिल्म से किया था डेब्यू
बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म 'गेस्ट इन लंदन' से कदम रखा था.
विदेशी मूल की हैं जॉर्जिया
जॉर्जिया मूल रूप से इटालियन हैं. मलाइका से तलाक के बाद अरबाज़ से उनका नाम जुड़ने लगा था.
21 साल बड़े अरबाज़ को किया डेट
अरबाज़ और जॉर्जिया कुछ साल लिव इन में रहे लेकिन फिर इनका ब्रेक अप हो गया था.
बिकीनी लुक से मचाती हैं तहलका
जॉर्जिया को ये अच्छी तरह से पता है कि सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी कैसे बटोरनी है तभी वो अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
बोल्डनेस से छुड़ाती हैं छक्के
जॉर्जिया कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं. उनका बोल्ड अवतार हमेशा सुर्ख़ियों में रहता है.