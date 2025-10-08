इतनी सुपर सेक्सी है अरबाज़ खान की एक्स गर्लफ्रेंड, हॉटनेस देख आप भी हिल जाएंगे!

अरबाज़ खान हाल ही में दूसरी बार पिता बनने के कारण सुर्ख़ियों में हैं. उन्होंने 23 साल छोटी शूरा खान से शादी की है जिसके बाद वो बेबी गर्ल के पापा बने हैं. शूरा से शादी करने से पहले अरबाज़ मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे थे. आइए आपको दिखाते हैं जॉर्जिया की कुछ बोल्ड और ब्यूटीफुल तस्वीरें…