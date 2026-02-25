Anupama Spoiler: अनुपमा में फिर मंडरा रहा मौत का साया, परिवार पर टूटेगा दुखों का पहाड़; मचेगा कोहराम
Anupama Spoiler 25 February 2026: सीरियल अनुपमा की TRP लगातार गिर रही है. ऐसे में लगता है बहुत जल्द ही शो में एक फिर मौत दस्तक देने वाली है. मेकर्स इस मौत के जरिए अनुपमा के लिए TRP बटोरने की कोशिश कर रहा है.
अनुपमा नें क्या उथल-पुथल खत्म होगा
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय एक नई कहानी सामने आ रही है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सबक सिखाने निकली है. जैसा कि आपने सीरियल अनुपमा में देखा है, अनुपमा एक अमीर इंसान बनकर टीना के घर में घुसती है. टीना और अर्जुन अनुपमा के जाल में फंस जाता है. उनके आते ही अनुपमा अपना गेम खेलना शुरू कर देती है. इस बीच टीना और अर्जुन की ज़िंदगी में एक और उथल-पुथल होने वाली है.
अनुपमा टीना की जेब से गहने निकलवाई
अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा बातों-बातों में टीना से उसकी सास के गहनों के बारे में पूछने वाली है. डर के मारे टीना सारे गहने अनुपमा को दे देगी.
अनुपमा का राज़ टीना के सामने
इस बीच टीना को पता चलेगा कि अनुपमा दुबई से नहीं है, और न ही वह अमीर है. सच सामने आने पर टीना अनुपमा पर बरसने की कोशिश करेगी.
अनुपमा टीना को सबक सिखाएगी
अनुपमा टीना को सबक भी सिखाएगी. वह उसे बुरी तरह बेइज्जत करेगी. गुस्से में अनुपमा टीना और अर्जुन को घर से निकाल देगी.
पाखी शादी के सपने देखेगी
दूसरी तरफ अनुपमा की पीठ पीछे पाखी शादी के सपने देखेगी. पाखी तोषु से शेखी बघारेगी कि वह अपनी शादी में पुश्तैनी गहने पहनेगी. ऐसे में तोषु पाखी को पागल कहेगा.
मौत अनुपमा के दरवाज़े पर दस्तक देगी
इसी बीच मौत अनुपमा के दरवाज़े पर दस्तक देने वाली है. खबर है कि आने वाले एपिसोड में प्रेम और अंश एक साथ घर से गायब हो जाएंगा. पराग को घर में हुई चोरी के बारे में भी पता चल जाएगा.
अनुपमा को कौन छोड़ने वाला है?
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनुपमा की कहानी में प्रेम और अंश में से किसी एक की मौत हो जाएगी. यह तो वक्त ही बताएगा कि यह मौत किसकी होगी.
प्रार्थना बनेगी मां
मौत के साये के बीच प्रार्थना भी मां बनने वाली है. जल्द ही वह एक बेटे को जन्म देगी. अनुपमा के घर में मातम के बीच खुशियां आएंगी. नतीजतन अनुपमा एक बार फिर खुद को कोसेगी.