Anupama Spoiler: अनुपमा में फिर मंडरा रहा मौत का साया, परिवार पर टूटेगा दुखों का पहाड़; मचेगा कोहराम

अनुपमा नें क्या उथल-पुथल खत्म होगा

रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय एक नई कहानी सामने आ रही है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सबक सिखाने निकली है. जैसा कि आपने सीरियल अनुपमा में देखा है, अनुपमा एक अमीर इंसान बनकर टीना के घर में घुसती है. टीना और अर्जुन अनुपमा के जाल में फंस जाता है. उनके आते ही अनुपमा अपना गेम खेलना शुरू कर देती है. इस बीच टीना और अर्जुन की ज़िंदगी में एक और उथल-पुथल होने वाली है.