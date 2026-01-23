  • Home>
  • Animal Facts: फ्रीज हो जाने से लेकर 2 मील नीचे रहने तक! हर परिस्थिति में जिंदा रहते हैं ये ताकतवर जानवर; साइंस भी हैरान

Animal Facts: फ्रीज हो जाने से लेकर 2 मील नीचे रहने तक! हर परिस्थिति में जिंदा रहते हैं ये ताकतवर जानवर; साइंस भी हैरान

Amazing Animal facts: नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जानवर अलग-अलग तरह के माहौल में अच्छी तरह से ढल गए हैं, इस हद तक कि आप लगभग कहीं भी जाएं, सबसे गर्म रेगिस्तान से लेकर सबसे गहरे समुद्र तक, आपको जानवरों की ज़िंदगी मिल जाएगी. हालांकि, कुछ जानवर इसे हद तक ले जाते हैं. धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हालात इतने खराब हैं कि आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ कुछ भी ज़िंदा नहीं रह सकता, फिर भी कुछ बहुत मज़बूत जीव वहाँ ज़िंदा रह पाते हैं. मुश्किल हालात में रहने वाले इन माहिर जीवों में कमाल के अडैप्टेशन होते हैं जो उन्हें न सिर्फ़ ज़िंदा रहने देते हैं, बल्कि ऐसी जगहों पर फलने-फूलने में भी मदद करते हैं जहाँ ज़्यादातर दूसरे जीव जल्दी मर जाते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे अजीबो गरीब जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 


By: Heena Khan | Published: January 23, 2026 10:51:46 AM IST

1/6

आर्कटिक लोमड़ी

अपनी कई चालाक खूबियों के साथ, आर्कटिक लोमड़ी अपने मुश्किल माहौल की मास्टर है. इसकी घनी, कई परतों वाली फर की कोट, कॉम्पैक्ट बॉडी शेप और फर वाले, इंसुलेटेड पंजों की वजह से यह -70 डिग्री सेल्सियस जितने कम तापमान में भी ज़िंदा रह पाती है और फल-फूल पाती है.

2/6

वुड फ्रॉग

एक और जीव जो बहुत ज़्यादा ठंड में ज़िंदा रह सकता है, वह है वुड फ्रॉग. खुद को बचाने के बजाय, ये आम दिखने वाले उभयचर जीवों में असल में जम जाने के बाद भी ज़िंदा रहने की कमाल की क्षमता होती है.

3/6

पोम्पेई कीड़े

उबलते तापमान के आदी होने के कारण, सही नाम वाले पोम्पेई कीड़े, ऐसी जगहों पर रहते हुए पाए जा सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रहने लायक नहीं होतीं.

4/6

रिफ्टिया पैचीप्टिला

पोम्पेई कीड़ों की तरह, ये विशाल ट्यूब वर्म गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट के आस-पास की मुश्किल परिस्थितियों में पनपते हैं. वे वेंट के चारों ओर ऊंची कॉलोनियों में रहते हैं और तापमान और केमिकल्स दोनों की चरम स्थितिय का सामना करते हैं.

5/6

ब्राइन श्रिम्प

क्या आपने बचपन में कभी सी मंकी पाले हैं? खैर, इन छोटे जीवों को ब्राइन श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है, और ये धरती के सबसे मज़बूत जानवरों में से हैं. ये छोटे क्रस्टेशियन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन खासकर बहुत ज़्यादा खारे पानी वाली जगहों पर, जैसे कि अंदरूनी खारे पानी की झीलें और नमक के तालाब.

6/6

पीले-नितंबों वाला पत्ती-कान वाला चूहा

ये छोटे चूहे एक असाधारण रिकॉर्ड रखते हैं कि इन्हें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया गया है, जहां आज तक कोई स्तनपायी जीव मिला है - अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर वोल्कान लुलियाइलाको की 6,739 मीटर ऊंची चोटी पर.

