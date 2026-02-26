Aliya Rahman: पहले हुईं जख्मी फिर किया गया अरेस्ट, ट्रंप के भाषण के दौरान VIP आलिया रहमान के साथ बदसुलूकी, जानें अंदरूनी वजह

Aliya Rahman Arrested: मिनियापोलिस की एक महिला आलिया रहमान, जिन्हें जनवरी में इमिग्रेशन अधिकारियों ने ज़बरदस्ती उनकी कार से उतार दिया था, वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मंगलवार को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण के दौरान हाउस गैलरी में खड़े होने के लिए अरेस्ट किया गया. इतना ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर की गेस्ट रहमान ने कहा कि वो सोमाली मिनेसोटन्स और मिनेसोटा के बारे में प्रेसिडेंट की नस्लवादी बातों के विरोध में खड़ी हुईं.