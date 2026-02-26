Aliya Rahman: पहले हुईं जख्मी फिर किया गया अरेस्ट, ट्रंप के भाषण के दौरान VIP आलिया रहमान के साथ बदसुलूकी, जानें अंदरूनी वजह
Aliya Rahman Arrested: मिनियापोलिस की एक महिला आलिया रहमान, जिन्हें जनवरी में इमिग्रेशन अधिकारियों ने ज़बरदस्ती उनकी कार से उतार दिया था, वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मंगलवार को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण के दौरान हाउस गैलरी में खड़े होने के लिए अरेस्ट किया गया. इतना ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर की गेस्ट रहमान ने कहा कि वो सोमाली मिनेसोटन्स और मिनेसोटा के बारे में प्रेसिडेंट की नस्लवादी बातों के विरोध में खड़ी हुईं.
सिर्फ इस वजह से किया अरेस्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहमान ने डेमोक्रेसी नाउ को इस बात की जानकारी दी कि सार्जेंट एट आर्म्स ने उन्हें कहा कि उन्हें खड़े होने की वजह से हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "क्या आप जानना चाहेंगे कि मुझे क्यों बताया गया कि मुझे हटाया गया और अरेस्ट किया गया?
खुद रहमान ने बताई वजह
उन्होंने कहा कि सार्जेंट ऑफ़ आर्म्स ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं खड़ी थी." रहमान ने कहा कि 13 जनवरी को इमिग्रेशन एनकाउंटर के दौरान जब उन्हें उनकी कार से घसीटा गया था, तब लगी चोटों की वजह से अरेस्ट की वजह से उन्हें दर्द हुआ.
इलाज के लिए भी नहीं जानें दिया
उस घटना के दौरान, रहमान हेनेपिन हेल्थकेयर के ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी सेंटर में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थीं. उन्होंने कहा कि उनकी कार को होमलैंड सिक्योरिटी की गाड़ियों ने रोक दिया था, और जब वो सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रही थीं, तो एजेंट्स ने अलग-अलग तरह की धमकियां दीं.
हथकड़ी लगाकर दिखाया चाकू
इतना ही नहीं उन्होंने जानकारी दी है कि इस दौरान उनकी कार की खिड़की का कांच उनके चेहरे पर लगा. रहमान ने सांसदों को इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें हथकड़ी लगाकर सड़क पर नीचे की ओर ले जाया गया, और एक एजेंट ने उनके सामने एक लड़ाकू चाकू दिखाया. उन्होंने कहा कि उनसे कभी पहचान नहीं पूछी गई, न ही बताया गया कि वो गिरफ्तार हैं, और न ही उनके अधिकार बताए गए.
क्यों अरेस्ट हुईं आलिया रहमान?
कैपिटल पुलिस ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है कि रहमान ने बैठने के कानूनी ऑर्डर मानने से मना कर दिया और कांग्रेस में रुकावट डाली, जो गैर-कानूनी है. रहमान ने डेमोक्रेसी नाउ को बताया कि जब ट्रंप ने सोमाली मिनेसोटन्स और होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ नस्लवादी कमेंट्स किए, तो वो खड़ी हो गईं.
पहले ही इंजर्ड थीं रहमान
उन्होंने बताया कि भाषण के दौरान कई दूसरे लोग भी खड़े हो गए. रहमान को पहले की हिरासत में टेंडन और कार्टिलेज डैमेज भी हुआ है, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है.
क्या बोके रिप्रेजेंटेटिव उमर
रिप्रेजेंटेटिव उमर ने कहा कि अरेस्ट के बाद रहमान को जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद उन्हें U.S. कैपिटल पुलिस हेडक्वार्टर में बुक किया गया. उमर ने अरेस्ट को "बहुत ज़्यादा" बताया और कहा कि यह डेमोक्रेसी के बारे में एक डरावना मैसेज देता है.