Ajay devgn movies: गिरवी’ से ‘सिंगर’ तक वो फिल्में जो बनकर भी नहीं पहुंचीं पर्दे तक, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Ajay devgn unreleased movies: अजय देवगन के करियर में कई ऐसी फिल्में रही हैं जो बनते-बनते रह गईं या रिलीज से पहले ही रुक गईं. ‘गिरवी’, ‘अशोका’, ‘काला पानी’ और ‘सिंगर’ जैसी फिल्में आज भी फैंस के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं. इन अधूरी फिल्मों की कहानियां बताती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट का रिलीज होना जरूरी नहीं होता.