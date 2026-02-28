कौन हैं ऐश्वर्या देसाई, जिन्हें प्रभास की ‘स्पिरिट’ में मिस्ट्री गर्ल के रूप में मिली एंट्री; देखें तस्वीरें

Spirit Movie Actress: पैन-इंडिया स्टार प्रभास इन दिनों अपनी फिल्म ‘स्पिरिट’ को लेकर चर्चा में है. जिसमें प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में है. पहले दीपिका पादुकोण लीड रोल करने वाली थीं, लेकिन डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ कथित अनबन के बाद उन्होंने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया था. अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय भी इस मेगा-बजट प्रोजेक्ट से जुड़ गए है. हाल ही में मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक जारी किया है. उनके फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई है. हालांकि नए पोस्टर में दिख रही ऐश्वर्या देसाई, और वह अब टॉक ऑफ़ द टाउन है, तो आइए इस नई एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं.