“कन्फ्यूज्गिं ड्रेसिंग सेंस”, Zareen Khan के इस बयान पर भड़कीं Khushi Mukherjee, और कहा “उतनी टैलेंटेड होती तो…”

Zareen Khan and Khushi Mukherjee Controversy: जरीन खान और खुशी मुखर्जी हाल ही में अपने बयानों और लुक्स को लेकर चर्चा में रहीं। खुशी, जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं, को उनके एक आउटफिट पर जरीन खान ने तंज कस दिया था। इसके जवाब में खुशी ने भी बेबाकी से प्रतिक्रिया दी और जरीन के करियर पर टिप्पणी कर दी। इसी वजह से दोनों एक्ट्रेसेज़ की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।