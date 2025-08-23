  • Home>
  "कन्फ्यूज्गिं ड्रेसिंग सेंस", Zareen Khan के इस बयान पर भड़कीं Khushi Mukherjee, और कहा "उतनी टैलेंटेड होती तो…"

“कन्फ्यूज्गिं ड्रेसिंग सेंस”, Zareen Khan के इस बयान पर भड़कीं Khushi Mukherjee, और कहा “उतनी टैलेंटेड होती तो…”

Zareen Khan and Khushi Mukherjee Controversy: जरीन खान और खुशी मुखर्जी हाल ही में अपने बयानों और लुक्स को लेकर चर्चा में रहीं। खुशी, जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं, को उनके एक आउटफिट पर जरीन खान ने तंज कस दिया था। इसके जवाब में खुशी ने भी बेबाकी से प्रतिक्रिया दी और जरीन के करियर पर टिप्पणी कर दी। इसी वजह से दोनों एक्ट्रेसेज़ की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

By: Ananya verma Last Updated: August 23, 2025 13:12:48 IST
1/7

आउटफिट को लेकर मचा बवाल

स्प्लिट्सविला सीजन 10 कि फेम एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में खुशी मुखर्जी का गोल्डन आउटफिट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी ड्रेस को देखकर एक्ट्रेस जरीन खान ने खुशी मुखर्जी पर तंज कसा और उन्हें ट्रोल कर दिया। अब खुशी मुखर्जी ने भी जरीन खान को करारा जवाब दिया है।

2/7

जरीन खान का व्यंग्य

खुशी मुखर्जी के ड्रेस पर जरीन खान ने कहा “अगर छुपाना है तो इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी? और अगर दिखाना है तो बार-बार खींच क्यों रही हैं। यह बहुत कन्फ्यूजिंग है।” जरीन खान का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आया और फैंस भी इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देने लगे।

3/7

खुशी मुखर्जी मुख का पलटवार

जरीन के तंज पर खुशी मुखर्जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा “जरीन बहुत भाग्यशाली थीं कि उन्हें सलमान खान के साथ डेब्यू करने का मौका मिला। लेकिन अगर वो फिल्मों में उतने एक्सप्रेशन और वॉयस मॉड्यूलेशन दिखातीं जितना अब रील्स पर करती हैं, तो शायद दीपिका पादुकोण के बाद उनका नाम लिया जाता।”

4/7

खुशी मुखर्जी का वायरल लुक

खुशी का बोल्ड गोल्डन आउटफिट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जहां कुछ फैंस ने उनकी तारीफ की, वहीं कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। यही आउटफिट अब जरीन खान और खुशी मुखर्जी के बीच बहस शुरू होने की असली वजह बना है।

5/7

जरीन खान का करियर

जरीन खान ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। इसके बाद उन्होंने रेडी, हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3 और अक्सर 2 जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिल पाई।

6/7

आजकल क्या कर रही हैं जरीन खान ?

बॉलीवुड में ज्यादा सफल न होने के बाद जरीन खान अब रीजनल फिल्मों पर फोकस कर रही हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों जट्ट, जेम्स बॉन्ड और डाका में काम किया है। वहीं खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड अंदाज और सोशल मीडिया प्रेजेंस के कारण लगातार चर्चा में बनी रहती हैं।

7/7

Disclaimer

यह लेख केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई बातें मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुँचाना या अफवाह फैलाना नहीं है। पाठकों से निवेदन है कि इसे केवल जानकारी के रूप में ही देखें।

Top Categories

