बिकिनी से लेकर बोल्ड सीन्स तक, सक्सेस के लिए इस एक्ट्रेस ने उतार फेंके कपड़े, जमकर किया एक्सपोज़

गंभीर एक्सीडेंट की शिकार हुई थीं करिश्मा

करिश्मा पिछले दिनों एक्सीडेंट की वजह से सुर्ख़ियों में थीं. करिश्मा मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने जा रही थीं लेकिन उनके दोस्त ट्रेन में चढ़ नहीं पाए और घबराहट में करिश्मा भी चलती ट्रेन से कूद गईं. इस कारण से करिश्मा को पीठ, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई थीं हालाँकि अब वह ठीक हैं.