Janhvi Kapoor Promotional Look for Param Sundari: फ्लोरल ड्रेस में दिखा जाह्नवी कपूर का ड्रीमी अंदाज, नेचुरल मेकअप और ग्रेसफुल स्टाइल के साथ

Janhvi Kapoor’s Param Sundari Promotional Look: जान्हवी कपूर हमेशा अपने ग्लैमरस और एलिगेंट अंदाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अपनी आने वाली फिल्म “Param Sundari” के लिए उन्होंने फ्लोरल ड्रेस में फोटोशूट करवाया है। रंग-बिरंगे फूलों वाली यह फ्लोई ड्रेस उन पर बेहद खिली हुई लग रही है। सटल मेकअप, हल्की मुस्कान, खुले वेवी बाल और नाजुक ज्वेलरी उनके लुक को नैचुरल और रिफ्रेशिंग बना रहे हैं। जान्हवी का यह अंदाज़ बिल्कुल dreamy और graceful है, जो फैन्स के दिलों को छू जाएगा।