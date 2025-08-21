  • Home>
Janhvi Kapoor Promotional Look for Param Sundari: फ्लोरल ड्रेस में दिखा जाह्नवी कपूर का ड्रीमी अंदाज, नेचुरल मेकअप और ग्रेसफुल स्टाइल के साथ

Janhvi Kapoor’s Param Sundari Promotional Look: जान्हवी कपूर हमेशा अपने ग्लैमरस और एलिगेंट अंदाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अपनी आने वाली फिल्म “Param Sundari” के लिए उन्होंने फ्लोरल ड्रेस में फोटोशूट करवाया है। रंग-बिरंगे फूलों वाली यह फ्लोई ड्रेस उन पर बेहद खिली हुई लग रही है। सटल मेकअप, हल्की मुस्कान, खुले वेवी बाल और नाजुक ज्वेलरी उनके लुक को नैचुरल और रिफ्रेशिंग बना रहे हैं। जान्हवी का यह अंदाज़ बिल्कुल dreamy और graceful है, जो फैन्स के दिलों को छू जाएगा।

By: Ananya verma Last Updated: August 21, 2025 13:59:47 IST
1/7

जान्हवी कपूर की फ्लोरल ड्रेस का जादू

जान्हवी कपूर की ये ड्रेस हल्के क्रीम बेस पर रंग-बिरंगे फूलों से सजी है। ऑरेंज, पिंक और ग्रीन शेड्स ड्रेस को बेहद फ्रेश और स्प्रिंग-सी लुक देते हैं। यह ड्रेस फ्लोई और स्ट्रैपी स्टाइल में है, जो गर्मियों के लिए परफेक्ट लगती है और जान्हवी कपूर बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल दिखा रही है।

2/7

जान्हवी कपूर की मासूम मुस्कान और एक्सप्रेशन

जान्हवी कपूर के चेहरे पर खिलती मुस्कान और हल्की झिझक भरा एक्सप्रेशन जान्हवी कपूर की खूबसूरती को और निखार देता है। कभी वह dreamy लुक देती हैं तो कभी कैमरे से खेलती हुई नजर आती हैं। जान्हवी कपूर के हाव-भाव नैचुरल हैं, जिससे जान्हवी कपूर की तस्वीरें काफी रिलेटेबल और चार्मिंग लगती हैं।

3/7

जान्हवी कपूर का आकर्षक पोज

कहीं वह बैठकर हाथ पर ठोड़ी टिकाए सोचती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ड्रेस को फैलाकर घूमती हुई playful पोज देती हैं। हर तस्वीर में जान्हवी कपूर की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट लगता है, जो मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।

4/7

जान्हवी कपूर का नैचुरल मेकअप ग्लो

जान्हवी कपूर का मेकअप बहुत ही सटल और नैचुरल रखा गया है। हल्का ब्लश, न्यूड लिप शेड और शाइनी बेस जान्हवी कपूर के चेहरे को फ्रेश ग्लो देता है। पिंकिश टोन वाला हाइलाइट जान्हवी कपूर की स्माइल को और चमकदार बनाता है। यह लुक दिखाता है कि मिनिमल मेकअप भी गॉर्जियस लग सकता है।

5/7

जान्हवी कपूर का खूबसूरत हेयरस्टाइल

जान्हवी कपूर के बाल खुले और हल्के वेव्स में स्टाइल किए गए हैं। बीच से हल्का पार्टिंग और सॉफ्ट कर्ल्स जान्हवी कपूर के चेहरे को फ्रेम करते हैं। बालों का नैचुरल फ्लो तस्वीरों में मूवमेंट लाता है। यह हेयरस्टाइल ड्रेस के फ्लोरल वाइब के साथ बेहद खूबसूरती से मेल खाता है।

6/7

जान्हवी कपूर के मिनिमल ज्वेलरी और इयररिंग्स

जान्हवी कपूर ने मिनिमल ज्वेलरी चुनी है , छोटे फ्लोरल स्टड इयररिंग्स और दिल के आकार वाला पेंडेंट। सिल्वर टच वाली यह ज्वेलरी जान्हवी कपूर के लुक में नाजुकता और रोमांटिक फील जोड़ती है। यह एसेसरीज जान्हवी कपूर की ड्रेस और पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बिना ओवरशाइन किए।

7/7

Disclaimer

यह लेख केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें वर्णित जान्हवी कपूर का लुक, फैशन स्टाइल और फिल्म "परम सुंदरी" से जुड़ी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक तस्वीरों पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुँचाने या अफवाह फैलाने का उद्देश्य नहीं है।

