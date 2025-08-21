Avneet kaur Promotional Look for Love In Vietnam: भीड़ में छाई ब्लैक ड्रेस में दिखा अवनीत का जलवा, उनका सेक्सी और ग्लैमर लुक बना चर्चा का कारण

Avneet Kaur Promotional Look for Love in Vietnam: अवनीत कौर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन से सबका दिल जीत लेती हैं। 12 सितम्बर को पुणे में फिल्म Love In Vietnam के प्रमोशन के दौरान उनका ब्लैक सूट लुक सोशल मीडिया पर छा गया। फिटेड ब्लैक आउटफिट में अवनीत बेहद ग्लैमरस और सेक्सी लग रही थीं। उनका कॉन्फिडेंस, स्टाइलिश ज्वेलरी और खुले बालों का अंदाज़ पूरे लुक को और भी खास बना रहा था। भीड़ के बीच उनकी मुस्कान और चार्म ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस ब्लैक लुक में अवनीत कौर सचमुच हॉटनेस और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रही थीं।