  • Avneet kaur Promotional Look for Love In Vietnam: भीड़ में छाई ब्लैक ड्रेस में दिखा अवनीत का जलवा, उनका सेक्सी और ग्लैमर लुक बना चर्चा का कारण

Avneet kaur Promotional Look for Love In Vietnam: भीड़ में छाई ब्लैक ड्रेस में दिखा अवनीत का जलवा, उनका सेक्सी और ग्लैमर लुक बना चर्चा का कारण

Avneet Kaur Promotional Look for Love in Vietnam: अवनीत कौर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन से सबका दिल जीत लेती हैं। 12 सितम्बर को पुणे में फिल्म Love In Vietnam के प्रमोशन के दौरान उनका ब्लैक सूट लुक सोशल मीडिया पर छा गया। फिटेड ब्लैक आउटफिट में अवनीत बेहद ग्लैमरस और सेक्सी लग रही थीं। उनका कॉन्फिडेंस, स्टाइलिश ज्वेलरी और खुले बालों का अंदाज़ पूरे लुक को और भी खास बना रहा था। भीड़ के बीच उनकी मुस्कान और चार्म ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस ब्लैक लुक में अवनीत कौर सचमुच हॉटनेस और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रही थीं।

By: Ananya verma Last Updated: August 21, 2025 12:57:15 IST
1/7

अवनीत कौर का ग्लैमरस लुक

इस तस्वीर में अवनीत कौर , ब्लैक ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं।अवनीत कौर का आउटफिट फिटेड है, जिससेअवनीत कौर कि फिगर और भी निखर कर आ रही है। सिंपल लेकिन एलीगेंट स्टाइल उन्हें अलग खूबसूरती दे रहा है। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास भरा अंदाज उन्हें और भी हॉट और स्टाइलिश बना रहा है।

2/7

अवनीत कौर कि फैशन सेंस कमाल का

ब्लैक ड्रेस के साथ अवनीत कौर ने हैवी कंगन और मॉडर्न झुमके पहने हैं। ये ज्वेलरी अवनीत कौर कि ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाकर बहुत आकर्षक लग रही है।अवनीत कौर का फैशन सेंस बिल्कुल ट्रेंडी और मॉडर्न है, लेकिन उसमें भारतीय टच भी साफ दिख रहा है। इस कॉम्बिनेशन ने अवनीत कौर भीड़ में सबसे अलग और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है।

3/7

अवनीत कौर के मेकअप से बढ़ी खूबसूरती

अवनीत कौर का मेकअप काफी नेचुरल और फ्रेश रखा गया है। हल्की लिपस्टिक, शाइनी बेस और आई मेकअप ने अवनीत कौर कि स्माइल और एक्सप्रेशन को और भी प्यारा बना दिया। ज्यादा हैवी मेकअप के बजाय अवनीत कौर ने मिनिमल लुक अपनाया है, जोअवनीत कौर के आउटफिट और पर्सनालिटी दोनों के साथ परफेक्ट जा रहा है। अवनीत कौर कि ग्लोइंग स्किन भी अवनीत कौर का चार्म बढ़ा रही है।

4/7

अवनीत कौर कि बैंगल्स और ईयररिंग्स का जादू

अवनीत कौर के हाथों में बड़े-बड़े बैंगल्स और अलग-अलग डिज़ाइन के कड़े हैं, जो बहुत बोल्ड और यूनिक लुक दे रहे हैं। कानों में लंबे झुमके अवनीत कौर के चेहरे को और निखार रहे हैं। ये एसेसरीज अवनीत कौर कि ब्लैक ड्रेस को बैलेंस कर रही हैं और अवनीत कौर के हॉट लुक को और भी क्लासी और डीसेंट बना रही हैं।

5/7

अवनीत कौर के हेयरस्टाइल में स्टाइलिश टच

अवनीत कौर के खुले लंबे बाल वेव्स में सेट किए गए हैं। ये हेयरस्टाइल अवनीत कौर कि ड्रेस और ज्वेलरी के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये हेयरस्टाइल अवनीत कौर को और भी यंग, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बना रहा है। भीड़ के बीचअवनीत कौर का यह स्टाइल सबकी नजरें खींच रही है। अवनीत कौर का हर एक्सप्रेशन बालों के साथ और खिलता दिख रहा है।

6/7

अवनीत कौर हॉट और सेक्सी लुक

कुल मिलाकर अवनीत कौर कि ड्रेसिंग, मेकअप, ज्वेलरी और हेयरस्टाइल सब मिलकर अवनीत कौर को बेहद हॉट और सेक्सी बना रहे हैं। अवनीत कौर कि पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस हर तस्वीर में झलक रही है। चाहे वो कैमरे के सामने हों या फैंस के बीच, अवनीत कौर का चार्म सबका ध्यान खींच लेता है। वो सच में फैशन और ग्लैमर की क्वीन लग रही हैं।

7/7

Slide 7

यह सामग्री केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दी गई बातें अवनीत कौर के पब्लिक अपीयरेंस और मीडिया कवरेज पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी या व्यक्तिगत छवि को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। सभी तस्वीरें और जानकारी उनके सार्वजनिक कार्यक्रम से ली गई हैं।

