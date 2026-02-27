Kal ka Rashifal 28 Feb 2026: किस राशि के लोग ना खरीदें वाहन, किसकी होगी बॉस से बहस; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 28 February 2026 | Rashifal Today: हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार (28, 2026) को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पड़ रही है. शनिवार को दिन की शुरुआत ही फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से होगी. इसका समापन रात 08 बजकर 43 मिनट पर होगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, शनिवार को देर रात तक त्रयोदशी तिथि रहेगा. यहां पर यह जानकारी भी दे दें कि शनिवार को नृसिंह द्वादशी मनाई जाएगी. इसके साथ ही विष्णु जी को समर्पित आमलकी एकादशी व्रत का पारण होगा. इसके लिए शुभ समय सुबह 6 बजकर 47 मिनट से सुबह 09 बजकर 06 मिनट तक ही रहेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.