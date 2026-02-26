Kal ka Rashifal 27 Feb 2026: किसे होगा कारोबार में लाभ, किसे मिलेगा प्रमोशन; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 27 February 2026 | Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है. इसे आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है. शुभ काम करना है तो समय नोट कर लें. शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:57 बजे तक रहेगा. यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है. शुक्रवार को रवि योग सुबह 06:48 से प्रारंभ हो जाएगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:48 से शुरू होगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.