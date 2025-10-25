Kal Ka Rashifal 26 October 2025: नौकरी ढूंढ रहें लोगों को मिलेगी सफलता, व्यापार हो सकता है हल्का, जानें यहां कल का राशिफल

वृष राशिफल

वृष (Taurus): आज कार्य में मन कुछ कम लगेगा, ध्यान रहे आलस्य करना शरीर के लिए घातक साबित होगा, अनावश्यक रूप से छुट्टी न लें. नई डील करते समय सभी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिससे डील तय करते समय कोई समस्या न हो. युवाओं को अपने हुनर को अभी और अधिक मांझने की जरूरत है, ऐसा करने से उनकी प्रतिभा में और भी निखार आएगा. संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाद को लेकर सजग रहें और इनसे दूर रहने का प्रयास करें, शांति से सारे विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं. रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने मन में नकारात्मक विचार लाने के बजाए बीमारियों से लड़ने की हिम्मत लाएं क्योकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत.