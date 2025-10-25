Kal Ka Rashifal 26 October 2025: नौकरी ढूंढ रहें लोगों को मिलेगी सफलता, व्यापार हो सकता है हल्का, जानें यहां कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 26 October 2025 : आज के दिन की ग्रहीय स्थिति के आधार पर आपको कुछ सुझाव दिए जा रहें है, जिसे अपनाकर अपने दिन को सार्थक बनाने के साथ स्वयं को प्रतिकूल परिणाम से बचा सकेंगे. आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए बेवजह काम से अवकाश लेने की गलती न करें. सेहत के मामले में चलते फिरते वक्त अलर्ट रहना है क्योंकि गिरकर चोट लगने की आशंका है. दिन का हाल विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-
मेष राशिफल
मेष (Aries): ऑफिशियल कार्य न बनने से तनाव होगा, जिसकी वजह से सारा दिन मूड ऑफ हो सकता है. व्यापारी आज कोई भी अनैतिक कार्य न करें जिससे कानूनी कार्यवाही करने की नौबत आए. नया व्यापार शुरू किया है तो अभी अधिक निवेश न करें. फ्रेंडली नेचर के कारण उनके मित्रों की लिस्ट लंबी हो सकती है, नए दोस्त बनने पर पुराने दोस्तों को बिल्कुल भी न भूलें. महिलाओं को पहली जिम्मेदारियों की अतिरिक्त कुछ नई जिम्मेदारियां की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ सकती है, जिसे वह बखूबी संभालने में सफल भी होंगी. कमर और पेट दर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसलिए शुरुआती दर्द में ही परहेज करें अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है.
वृष राशिफल
वृष (Taurus): आज कार्य में मन कुछ कम लगेगा, ध्यान रहे आलस्य करना शरीर के लिए घातक साबित होगा, अनावश्यक रूप से छुट्टी न लें. नई डील करते समय सभी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिससे डील तय करते समय कोई समस्या न हो. युवाओं को अपने हुनर को अभी और अधिक मांझने की जरूरत है, ऐसा करने से उनकी प्रतिभा में और भी निखार आएगा. संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाद को लेकर सजग रहें और इनसे दूर रहने का प्रयास करें, शांति से सारे विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं. रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने मन में नकारात्मक विचार लाने के बजाए बीमारियों से लड़ने की हिम्मत लाएं क्योकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत.
मिथुन राशिफल
मिथुन (Gemini): एक ही काम के पीछे पड़कर अन्य कामों को इग्नोर न करें. जो काम नहीं हो रहे हैं उन पर अपना समय बर्बाद न करें. कारोबार में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं इसलिए बहुत ही सोच समझ कर फैसला लें. युवा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे. जिससे उन्हें जल्दी ही सफलता भी हासिल होगी. बाहरी लोगों के साथ मेल मिलाप और बातचीत बढ़ाने का प्रयास करें क्योंकि मुश्किल समय में यही मेलजोल काम आएगा. जिन लोगों को बीपी से संबंधित दिक्कत है उनको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, इसलिए थोड़े थोड़े समय अन्तराल में बीपी जरूर चेक करते रहें.
कर्क राशिफल
कर्क (Cancer): दिन की शुरुआत में काम काज आज कुछ धीमी गति से चलेगा, लेकिन दोपहर के बाद से काम पूरा करने का दबाव बन सकता है. जांच पड़ताल किए बिना किसी भी नए काम में निवेश करने से बचना है. किसी भी नए सदस्य पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें आपको धोखा मिलने की संभावना है. अभिभावक बच्चों की बदलती हुई आदतों पर पैनी निगाह रखें और कहीं गड़बड़ दिखे तो उसे प्यार से सुधारते चलें, घरेलू वातावरण को अच्छा रखने का प्रयास करें. सीढ़ी चढ़ते और उतरते वक्त खास सतर्क रहना होगा गिरकर चोट लगने की संभावना है.
सिंह राशिफल
सिंह (Leo): पूर्व में बनाए गए नेटवर्क आज काम आएंगे, संपर्क के माध्यम से अच्छा रोजगार मिलने की संभावना है. पब्लिसिटी करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करें. इससे न केवल नेटवर्क बढ़ेंगे बल्कि व्यापार का विस्तार भी होगा. कंपटीशन की तैयारी कर रहें युवाओं के लिए कम्बाइन्ड स्टडी करना लाभकारी रहेगा. सुनी-सुनाई बातों पर कोई भरोसा न करें जब तक कि स्वयं ही न देख सुन लें, लोग तो बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं. जीवनसाथी के साथ नोकझोंक का सिलसिला जारी रहेगा. लंबे समय तक बैठकर काम करने से बचना है, खासतौर से जिन लोगों को पहले से सर्वाइकल की समस्या है.
कन्या राशिफल
कन्या (Virgo): टारगेट बेस्ड कार्य करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, वह अपना टारगेट आसानी से व समय पर पूरा कर सकेंगे. प्लास्टिक के व्यापारियों को लाभ मिलेगा, उन्हें कहीं से बल्क में ऑर्डर मिल सकता है जिसमें स्वाभाविक रूप से कमाई भी अच्छी हो जाएगी. कर्ज़ की वसूली के लिए लेनदार दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं जिस कारण वर्तमान में मुश्किलें पैदा हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत शुभ है, मानसिक चिंता से छुटकारा मिलेगा और रोगों में भी आराम मिलेगा.
तुला राशिफल
तुला (Libra): अपने शत्रु पर निगाह रखें क्योंकि वह आपकी कमियों को पहचान कर उसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं. उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे, इन्ही सम्पर्क के माध्यम से आपके भविष्य के कई सारे काम बनेंगे. बिना मन के कोई कार्य न करें. ससुराल पक्ष से मांगलिक कार्य होने की सूचना मिलने की संभावना है. आज शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों का तालमेल बना रहेगा जो आपको स्वस्थ रखेगा, इसे आगे भी बनाए रखने का प्रयास करते रहिएगा.
वृश्चिक राशिफल
वृश्चिक (Scorpio): बॉस की ओर से काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है. जिसे पूरा करने पर भविष्य में पदोन्नति का आश्वासन मिल सकता है. उधारी चुकता पर ध्यान दें क्योंकि आज लेनदार तगादे के लिए दरवाजे तक आ सकते हैं. कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, इसलिए अपने सीक्रेट किसी से शेयर न करें. घरेलू मामलों में परिवार के लोग आपसे राय मांग सकते हैं, ऐसे में आपको निष्पक्ष होकर राय देना चाहिए. लगातार काम करने के कारण थकान हो सकती है जिससे कमजोरी फील कर सकते हैं.
धनु राशिफल
धनु (Sagittarius): ऑफिस में बॉस की अनुपस्थिति में कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, बॉस के साथ विचार-विमर्श करे बिना ऑफिशियल निर्णय लेने से बचना होगा. होटल और रेस्टोरेंट में अचानक से विजिटर्स की संख्या बढ़ सकती है, जिससे अच्छा लाभ होगा. युवा हमेशा पॉजिटिव रहें, नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहने का प्रयास करें. पारिवारिक वाद विवाद के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए. सिर दर्द की समस्या के कारण पूरा दिन खराब हो सकता है, इससे निजात के लिए तेल मालिश करेंगे तो जल्दी आराम मिलेगा.
मकर राशिफल
मकर (Capricorn): प्रशंसा मिलते ही काम में लापरवाही करना ठीक नहीं होगा, काम पर फोकस बनाकर रखें. कर्मचारियों के काम जरुरत से ज्यादा टोका टाकी करने से बचें, अधिक हस्तक्षेप के कारण वह काम छोड़कर भी जा सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध के कारण विवाद में फंसने की आशंका है. लंबे समय के बाद पुराने रिश्तेदारों का आगमन या उनसे मुलाकात की संभावना है, जिनसे पुन: अच्छे सम्पर्क स्थापित होंगे. गर्भवती महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे.
कुंभ राशिफल
कुंभ (Aquarius): ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऑफिस के सहकर्मियों से सिर्फ काम की बात करें अनावश्यक बातचीत से बचकर रहें. ग्राहकों की मांग की पूर्ति करने में समस्या हो सकती है इसलिए स्टॉक पहले से ही अधिक मात्रा में डंप कर लें. बड़ी बहन के साथ संबंध को मधुर रखने का प्रयास करें, उनके सानिध्य में रहकर यदि कोई काम करेंगे तो निश्चति ही सफलता हासिल होगी. जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनको सभी को साथ लेकर चलना होगा. सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है. बेफिक्र होकर दिन को एंजॉय करें.
मीन राशिफल
मीन (Pisces): आज भाग्य आपके साथ है आप जो भी काम मेहनत और लगन से करेंगे, उसमे सफलता प्राप्त होगी. कारोबारी व्यापार से संबंधित कोई यात्रा कर सकते है इससे काम के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाएगा. युवा के पास अगर कोई काम न हो तो वह फालतू घूमने की बजाय आराम करें ऐसा करना उनके लिए लाभकारी होगा. परिवार में बड़े बुजुर्ग की सेवा का यदि मौका मिले तो जरूर करिए उनका आशीर्वाद आपको लगेगा. हार्ट पेशेंट को अपना खास ध्यान रखना होगा. चिकनाई वाले खाने से परहेज करें तो अच्छा होगा.